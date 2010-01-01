Накладка ЗВ8 25.040 (комплект) нерж. сталь

Накладка «ЗВ8 25.040» (комплект) Нержавеющая сталь
178 ₽
Накладка «ЗВ8 25.040» (комплект) Нержавеющая сталь
Код товара: 83905
Накладка «ЗВ8 25.040» (комплект) Нержавеющая сталь
О товаре
Цвет:Хром
Страна происхождения:Россия
Бренд:Меттэм
Материал:Нержавеющая сталь
Артикул:33835
Цвет:Хром
Страна происхождения:Россия
Бренд:Меттэм
Материал:Нержавеющая сталь
Вес, кг:0.04
Тип упаковки:Подвес
Вид накладки:Овальная
Серия:ЗВ8 25.040
Тип:Для входных дверей
Количество шт. в упаковке:50
В наличии:426 товаров
Описание
Комплект декоративных накладок ЗВ8 25.04 для сувальдных замков (замков серий СУПЕРЗАЩИТА и КЛАССИКА). Имеют стильную овальную форму. Защитная шторка, перекрывающая ключевое отверстие, передвигается в направлении вверх-вниз. Накладки изготавливаются из нержавеющей стали.
