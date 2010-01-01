Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Для входных дверей
  4. Накладки
  5. На сувальдный замок
  6. Накладка ЗВ8 25.040 (комплект) нерж. сталь
Накладка ЗВ8 25.040 (комплект) нерж. сталь
Накладка «ЗВ8 25.040» (комплект) Нержавеющая сталь
0,0
178

Накладка «ЗВ8 25.040» (комплект) Нержавеющая сталь

Этот товар смотрят 12 человек
Накладка ЗВ8 25.040 (комплект) нерж. сталь
Накладка ЗВ8 25.040 (комплект) нерж. сталь
Накладка ЗВ8 25.040 (комплект) нерж. сталь
Код товара: 83905
Этот товар смотрят 7 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
178
Хочу скидку
Накладка «ЗВ8 25.040» (комплект) Нержавеющая сталь

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Материал:
    Нержавеющая сталь

Характеристики

  • Артикул:
    33835
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Материал:
    Нержавеющая сталь
  • Вес, кг:
    0.04
  • Тип упаковки:
    Подвес
  • Вид накладки:
    Овальная
  • Серия:
    ЗВ8 25.040
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    50
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    426 товаров

Описание

Комплект декоративных накладок ЗВ8 25.04 для сувальдных замков (замков серий СУПЕРЗАЩИТА и КЛАССИКА). Имеют стильную овальную форму. Защитная шторка, перекрывающая ключевое отверстие, передвигается в направлении вверх-вниз. Накладки изготавливаются из нержавеющей стали.

Характеристики

  • Артикул:
    33835
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Материал:
    Нержавеющая сталь
  • Вес, кг:
    0.04
  • Тип упаковки:
    Подвес
  • Вид накладки:
    Овальная
  • Серия:
    ЗВ8 25.040
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    50

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре