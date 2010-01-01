Каталог
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Фурнитура для дверей
  4. Петли дверные
  5. Петли врезные
  6. Петля универсальная IN4500UA AВ (500-A4) 100x75x3 бронза Box
Петля универсальная IN4500UA AВ (500-A4) 100x75x3 бронза Box
1 326

Петля универсальная IN4500UA AВ (500-A4) 100x75x3 бронза Box

Петля универсальная IN4500UA AВ (500-A4) 100x75x3 бронза Box
Арт. 81368
1 326
Петля универсальная IN4500UA AВ (500-A4) 100x75x3 бронза Box
Цвет: Бронза
Петля универсальная IN4500UA PN (500-A4) 100x75x3 перл. никель Box Петля универсальная IN4500UA GP (500-A4) 100x75x3 золото Box
Петля универсальная IN4500UA AВ (500-A4) 100x75x3 бронза Box

О товаре

  • Цвет:
    Бронза
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    Латунь

Характеристики

  • Артикул:
    13824
  • Цвет:
    Бронза
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    Латунь
  • Стиль:
    Классика
  • Вес, кг:
    0.27
  • Тип установки:
    Универсальная
  • Способ установки:
    Ручная установка
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Максимальная нагрузка (2 петли):
    40 кг
  • Декоративный колпачок:
    Да
  • Подшипник:
    4
  • Серия:
    500-A
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    100
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар

Описание

Данный товар поставляется в упаковке по 2 шт. Цена указана за 1 единицу. Универсальные дверные петли с классическим колпачком подходят для левых и правых дверей. Выполнены из 100% латуни.

