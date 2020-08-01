Ручка на квадратной розетке Bravo A-200 SB МатЧерный (алюм.)

Ручка раздельная для межкомнатной двери «Bravo A-200» МатЧерный
4,3
585 ₽ 900 ₽
Ручка раздельная для межкомнатной двери «Bravo A-200» МатЧерный
4,3
Поделиться
Этот товар смотрят 33 человека
Код товара: 77049
Этот товар смотрят 25 человек
Фотографии покупателей
Хочу скидку
Ручка раздельная для межкомнатной двери «Bravo A-200» МатЧерный
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Материал:Алюминий
-
Бренд:Bravo
-
Отделка:Гальваника
-
Стиль:Модерн
Характеристики
-
Артикул:046-0227
-
Материал:Алюминий
-
Бренд:Bravo
-
Отделка:Гальваника
-
Стиль:Модерн
-
Страна происхождения:Китай
-
Тип розетки:Квадратная
-
Цвет:МатЧерный
Развернуть Свернуть
Дополнительно:
-
Образец:в 3 магазинах
Описание
Ручка дверная на квадратной розетке, предназначена для установки на межкомнатные и входные двери.ручки – 1 пара; декоративные накладки – 1 пара; саморезы – 6 шт.; квадрат 8х110 – 1 шт.; стяжные винты – 1 пара; шестигранник – 1 шт.; стопорные винты – 1 пара
Характеристики
-
Артикул:046-0227
-
Материал:Алюминий
-
Бренд:Bravo
-
Отделка:Гальваника
-
Стиль:Модерн
-
Страна происхождения:Китай
-
Тип розетки:Квадратная
-
Цвет:МатЧерный
Отзывы и вопросы о товаре7