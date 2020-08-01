Каталог
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Ручки раздельные
  4. Bravo
  5. Ручка на квадратной розетке Bravo A-200 SB МатЧерный (алюм.)
Ручка на квадратной розетке Bravo A-200 SB МатЧерный (алюм.)
Ручка раздельная для межкомнатной двери «Bravo A-200» МатЧерный
585 900

Ручка раздельная для межкомнатной двери «Bravo A-200» МатЧерный

Ручка на квадратной розетке Bravo A-200 SB МатЧерный (алюм.)
Ручка на квадратной розетке Bravo A-200 SB МатЧерный (алюм.)
Код товара: 77049
С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
585 900
Ручка раздельная для межкомнатной двери «Bravo A-200» МатЧерный

О товаре

  • Материал:
    Алюминий
  • Бренд:
    Bravo
  • Отделка:
    Гальваника
  • Стиль:
    Модерн

Характеристики

  • Артикул:
    046-0227
  • Материал:
    Алюминий
  • Бренд:
    Bravo
  • Отделка:
    Гальваника
  • Стиль:
    Модерн
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Цвет:
    МатЧерный
  • Образец:
    в 3 магазинах

Описание

Ручка дверная на квадратной розетке, предназначена для установки на межкомнатные и входные двери.ручки – 1 пара; декоративные накладки – 1 пара; саморезы – 6 шт.; квадрат 8х110 – 1 шт.; стяжные винты – 1 пара; шестигранник – 1 шт.; стопорные винты – 1 пара

Отзывы и вопросы о товаре

7
4.9 / 5 На основе 3 оценок
С
С Сукорняков Андрей
01 августа 2020
5
Комментарий
Купил в этом магазине ручку. Качество оказалось очень хорошее. Закрывается очень легко и не заедает. Советую этот магазин
А
А Александр
04 июня 2020
5
Комментарий
Здравствуйте, ручка из этого магазина радует уже который месяц, за это время недостатков в плане работы выявлено не было, что свидетельствует о шикарном качестве.
В
В Виктория
20 марта 2020
5
Комментарий
Дверная ручка из этого магазина просто супер, смотрится изящно, качество хорошее, цена приятная, консультанты в магазине максимально вежливые.
4.9 / 5 (На основе 7 оценок)
5 звезд
6
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0