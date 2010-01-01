Ручки для межкомнатных дверей

Ручки для межкомнатных дверей – один из основных элементов конструкции. Без ручки комфортное пользование дверями невозможно. Как правило, дверные полотна от ответственных производителей идут в полном комплекте. В этом случае модели тщательно подобраны по дизайну и ценовой категории, правильно установлены и работают без нареканий. Но можно купить дверные ручки и отдельно, выбрав нужную модель и устраивающую цену. Обычно нужда в такой покупке возникает при поломке механизма, если старая ручка перестала удовлетворять своим внешним видом. В каталоге интернет-магазина «169.ru» вы найдете сотни разнообразных моделей на любой вкус и по самой выгодной цене.

Что нужно знать о ручках для межкомнатных дверей?

Покупая ручки для межкомнатных дверей, необходимо учитывать следующие нюансы:

выбранные на замену или для новой межкомнатной двери ручки на планке должны идеально сочетаться с уже установленными моделями;

для межкомнатных дверей необходимо подбирать изящные изделия с особенным дизайном, который станет дополнительным элементом декора для комнаты и коридора;

латунные и алюминиевые изделия надежны и прочны. Они отлично переносят воздействие влаги и перепады температур, всегда теплые на ощупь;

стальное изделие должно быть защищено слоем никеля или хрома, в противном случае оно быстро начинает ржаветь;

Изделия крепятся к дверному полотну с обеих сторон при помощи саморезов. Крепежи закрываются круглой декоративной розеткой, выполненной в том же стиле, что и «Г»-образная ручка.

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