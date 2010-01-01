Цилиндровый механизм (AZ100/80) AZ1000Key80 (30+10+40) CP хром

Описание

Цилиндровые механизмы Ajax серии AZ100 предназначены для установки в корпуса врезных цилиндровых замков для всех типов дверей. Вариант исполнения: ключ-ключ, ключ-вертушка. Тип ключа: “английский”. Материал изготовления цилиндра: цинковый сплав. Материал изготовления ротора: цинковый сплав. Количество пинов: 6. Работоспособность: более 90 000 циклов открывания/закрывания. Секретность: более 1 024 комбинаций. Комплектация: 5 стальных ключей, крепежный винт 70 мм. Упаковка: картон. Гарантия: 1 год.