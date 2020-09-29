Каталог
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Замки и комплектующие
  4. Замки для входных дверей
  5. Накладные
  6. Замок накладной ЗН2-6 (медь)
1 154
Характеристики

  • Артикул:
    8045
  • Цвет:
    Медь
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Зенит
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    0.67
  • Гарантия (лет):
    2
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    2 класс
  • Бэксет:
    60 мм
  • Размер ригеля:
    11 мм
  • Тип механизма секретности:
    Крестовой
  • Количество ригелей, шт:
    2
  • Материал ключа:
    Сталь
  • Количество ключей, шт:
    3
  • Количество комбинаций:
    15000
  • Серия:
    ЗН2
  • Тип запирания:
    Не автомат
  • Наличие защелки:
    Нет
  • Запирание изнутри:
    Поворотной ручкой
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    16
Дополнительно:

  • В наличии:
    126 товаров

Описание

Замок накладной цилиндровый ЗН2-6 предназначен для деревянных и металлических дверей.Замок, цилиндровый механизм МЦ-1, 3 финских ключа, ответная планка, 1 накладка, крепежная фурнитура.

Отзывы и вопросы о товаре

Б
Белякова Анастасия Максимовна
29 сентября 2020
5
Комментарий
Шикарный замок за свою цену. Всего 850 рублей, при этом замок прочный, прост в установке, даже присутствует некая защита от взлома. Пришел в коробке вместе с ключами, накладкой и саморезами
