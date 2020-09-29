Замок накладной «ЗН2-6» Медь
Замок накладной «ЗН2-6» Медь
Арт. 84112
Замок накладной «ЗН2-6» Медь
О товаре
-
Цвет:Медь
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Зенит
-
Материал:Сталь
Характеристики
-
Артикул:8045
-
Цвет:Медь
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Зенит
-
Материал:Сталь
-
Вес, кг:0.67
-
Гарантия (лет):2
-
Тип упаковки:Kоробка
-
Класс безопасности:2 класс
-
Бэксет:60 мм
-
Размер ригеля:11 мм
-
Тип механизма секретности:Крестовой
-
Количество ригелей, шт:2
-
Материал ключа:Сталь
-
Количество ключей, шт:3
-
Количество комбинаций:15000
-
Серия:ЗН2
-
Тип запирания:Не автомат
-
Наличие защелки:Нет
-
Запирание изнутри:Поворотной ручкой
-
Тип:Для входных дверей
-
Количество шт. в упаковке:16
Дополнительно:
-
В наличии:126 товаров
Описание
Замок накладной цилиндровый ЗН2-6 предназначен для деревянных и металлических дверей.Замок, цилиндровый механизм МЦ-1, 3 финских ключа, ответная планка, 1 накладка, крепежная фурнитура.
