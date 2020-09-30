Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Фурнитура
    Межкомнатные двери Входные двери Складные двери Раздвижные двери Арки и порталы Двери для бани и сауны Противопожарные Декоративные панели Декоративные рейки Плитка
    Показать еще
  3. Замки и комплектующие
  4. Замки для входных дверей
  5. Накладные
  6. Замок накладной ЗНД-1 не авт., полим/покр /86900/
Замок накладной «ЗНД-1» полимерное покрытие Медь
5,0
1 458

Замок накладной «ЗНД-1» полимерное покрытие Медь

5,0
Этот товар смотрят 27 человек
tumb
tumb
Замок накладной ЗНД-1 не авт., полим/покр /86900/
Арт. 83832
Этот товар смотрят 20 человек

Фотографии покупателей

5,0
1 отзыв

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
1 458
Хочу скидку
Замок накладной «ЗНД-1» полимерное покрытие Медь

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Медь
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    САМ
  • Материал:
    Алюминий

Характеристики

  • Артикул:
    717
  • Цвет:
    Медь
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    САМ
  • Материал:
    Алюминий
  • Вес, кг:
    0.675
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    2 класс
  • Бэксет:
    60 мм
  • Размер ригеля:
    26,5 мм
  • Тип механизма секретности:
    Цилиндровый
  • Количество ригелей, шт:
    1
  • Материал ключа:
    Сталь
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Серия:
    ЗНД
  • Тип запирания:
    Не автомат
  • Наличие защелки:
    Нет
  • Запирание изнутри:
    Поворотной ручкой
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    20
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    45 товаров

Описание

Замок накладной ЗНД-1 имеет 2ой класс безопасности, предназначен для запирания правых и левых дверей толщиной от 35 до 45 мм, открываемых вовнутрь. Запирание и отпирание снаружи ключом, изнутри - ручкой.

Характеристики

  • Артикул:
    717
  • Цвет:
    Медь
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    САМ
  • Материал:
    Алюминий
  • Вес, кг:
    0.675
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    2 класс
  • Бэксет:
    60 мм
  • Размер ригеля:
    26,5 мм
  • Тип механизма секретности:
    Цилиндровый
  • Количество ригелей, шт:
    1
  • Материал ключа:
    Сталь
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Серия:
    ЗНД
  • Тип запирания:
    Не автомат
  • Наличие защелки:
    Нет
  • Запирание изнутри:
    Поворотной ручкой
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    20

Отзывы и вопросы о товаре

1
5.0 / 5 На основе 1 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
К
К Кочетов Давид Тимофеевич
30 сентября 2020
5
Комментарий
Установил его на свой сейф! Теперь охраняет мои важные документы. После того, как в прошлый раз меня пытались ограбить, начал сильнее заботиться о защите личных документов и квартиры в целом
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 1 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0