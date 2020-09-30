Замок накладной ЗНД-1 не авт., полим/покр /86900/

Замок накладной «ЗНД-1» полимерное покрытие Медь
Арт. 83832
Описание
Замок накладной ЗНД-1 имеет 2ой класс безопасности, предназначен для запирания правых и левых дверей толщиной от 35 до 45 мм, открываемых вовнутрь. Запирание и отпирание снаружи ключом, изнутри - ручкой.
Характеристики
-
Артикул:717
-
Цвет:Медь
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:САМ
-
Материал:Алюминий
-
Вес, кг:0.675
-
Тип упаковки:Kоробка
-
Класс безопасности:2 класс
-
Бэксет:60 мм
-
Размер ригеля:26,5 мм
-
Тип механизма секретности:Цилиндровый
-
Количество ригелей, шт:1
-
Материал ключа:Сталь
-
Количество ключей, шт:5
-
Серия:ЗНД
-
Тип запирания:Не автомат
-
Наличие защелки:Нет
-
Запирание изнутри:Поворотной ручкой
-
Тип:Для входных дверей
-
Количество шт. в упаковке:20
