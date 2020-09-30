Замок накладной ЗНД-1АК полим/покр /86500/

Замок накладной «ЗНД-1АК» полимерное покрытие Медь
5,0
Замок накладной «ЗНД-1АК» полимерное покрытие Медь
5,0
Арт. 83833
Фотографии покупателей
Замок накладной «ЗНД-1АК» полимерное покрытие Медь
О товаре
-
Цвет:Медь
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:САМ
-
Материал:Алюминий
Характеристики
-
Артикул:5558
-
Цвет:Медь
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:САМ
-
Материал:Алюминий
-
Вес, кг:0.745
-
Тип упаковки:Kоробка
-
Класс безопасности:2 класс
-
Бэксет:60 мм
-
Размер ригеля:11 мм
-
Тип механизма секретности:Цилиндровый
-
Количество ригелей, шт:2
-
Материал ключа:Сталь
-
Количество ключей, шт:5
-
Серия:ЗНД
-
Тип запирания:Автомат
-
Наличие защелки:Нет
-
Запирание изнутри:Поворотной ручкой
-
Тип:Для входных дверей
-
Количество шт. в упаковке:20
Дополнительно:
-
В наличии:71 товар
Описание
Замок накладной ЗНД-1АК предназначен для запирания правых дверей толщиной от 35 до 45 мм открываемых вовнутрь. Сертифицирован согласно 2ому классу безопасности.
