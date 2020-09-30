Каталог
Замок накладной «ЗНД-1АК» полимерное покрытие Медь
1 552

Замок накладной «ЗНД-1АК» полимерное покрытие Медь

tumb
tumb
Замок накладной ЗНД-1АК полим/покр /86500/
Арт. 83833
Фотографии покупателей

1 552
Замок накладной «ЗНД-1АК» полимерное покрытие Медь

О товаре

  • Цвет:
    Медь
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    САМ
  • Материал:
    Алюминий

Характеристики

  • Артикул:
    5558
  • Цвет:
    Медь
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    САМ
  • Материал:
    Алюминий
  • Вес, кг:
    0.745
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    2 класс
  • Бэксет:
    60 мм
  • Размер ригеля:
    11 мм
  • Тип механизма секретности:
    Цилиндровый
  • Количество ригелей, шт:
    2
  • Материал ключа:
    Сталь
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Серия:
    ЗНД
  • Тип запирания:
    Автомат
  • Наличие защелки:
    Нет
  • Запирание изнутри:
    Поворотной ручкой
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    20
Дополнительно:

  • В наличии:
    71 товар

Описание

Замок накладной ЗНД-1АК предназначен для запирания правых дверей толщиной от 35 до 45 мм открываемых вовнутрь. Сертифицирован согласно 2ому классу безопасности.

Отзывы и вопросы о товаре

И
Иванов Руслан Маркович
30 сентября 2020
5
Комментарий
Поставил на веранду. Большой плюс, что есть цепочка, так как дверь всегда открывается. Сам замок тяжелый, качественный, нареканий по сборке нет. Тут нет особой защиты от взлома, однако, этот замок для своих целей лучший в ценовой категории
