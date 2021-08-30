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Граффити-2 Total Black
4,4
6 272

Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-2" Total Black глухая

4,4
Этот товар смотрят 26 человек
ДП В Граффити-2 Total Black 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 225029
Этот товар смотрят 13 человек

Фотографии покупателей

4,4
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 272
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 272 ₽
Коробка 525 ₽ x 3 шт.
Наличник 284 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 267
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 046 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 72 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0063 Коробка "Т" В Total Black МДФ 2070*70*32 (у,п) М
147-0063 ⋅ 525 ₽
 525
1 575
147-0064 Наличник "Т" В Total Black МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
147-0064 ⋅ 284 ₽
 284
1 420
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Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-2" Total Black глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Total Black
ДП В Граффити-2 Grey Pro 200*80
ДП В Граффити-2 Total Black 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Graffiti

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Total Black
  • Общий цвет:
    Черный
  • Вес, кг:
    21.92
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.064
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 1 мм.
Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью (Южная Корея).
Материал
МДФ, жесткий сотовый наполнитель.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Total Black
  • Общий цвет:
    Черный
  • Вес, кг:
    21.92
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.064
Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

7
4.4 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Е
30 августа 2021
4
Достоинства
замечательные и очень удобные ,легкие!
Недостатки
Нет
Комментарий
заказывал дверь для гостинной, размер брал стандартный. Ничего в процессе доставки не повредилось. Порадовало то, что менеджер был на связи. Обслуживание хорошее. Установщик приехал только через два дня после того, как приехала сама дверь. Смотрится дверь хорошо, вписалась отлично.
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Н
02 марта 2021
4
Комментарий
Добрый день. Муж звонил вам около месяца назад, заказывал дверь в зал. Нужна была межкомнатная дверь наподобие дуба. Отыскали все-таки хорошую у вас. Доставку мы не использовали, а вот услуга установки понадобилась, никак не могли разобраться, что и куда идёт. Приехал он только на следующий день, осторожно установил. Все гости, которые заходят (из прихожей сразу прямо видно эту дверь) восхищаются и спрашивают, где купили.
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Е
25 октября 2020
5
Достоинства
простота ухода
Недостатки
Нет
Комментарий
Здравствуйте! Мама заказывала у вас дверь в спальную комнату. Хочу сказать, что у меня уже болит мизинец, постоянно бьюсь об эту дверь ногой, в остальном всё прекрасно. Плюсов много. Хорошая поверхность под срез дерева, массивная дверь, удобная ручка, только вот замок тяжело проворачивается. Внешний вид презентабельный. Нравится!
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4.4 / 5 (На основе 7 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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