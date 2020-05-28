Дверь межкомнатная Граффити-12 Винил Total Black, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
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4 386 ₽ 6 272 ₽ -30%
Дверь межкомнатная Граффити-12 Винил Total Black, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
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Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 225042
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Дверь межкомнатная Граффити-12 Винил Total Black, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x90 — доставка 03.06.2025
В наличии: 11 товаров
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 90
-
Тип:Межкомнатные двери
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Толщина, мм:36
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Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Graffiti
-
Материал:Винил
Характеристики
-
Артикул:146-0452
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:90
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Graffiti
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Total Black
-
Общий цвет:Черный
-
Вес, кг:23.72
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Кромка:ABS
-
Поверхность:Гладкая, приятная на ощупь
-
Уровень шумоизоляции:Высокий ( от 32 дБ)
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Гарантия (лет):1.6
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Материал:МДФ, жесткий сотовый наполнитель.
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Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 1 мм.
Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Особенности
RAL 9005 - Глубокий черный (англ. Jet black, нем. Tiefschwarz).
Характеристики
-
Артикул:146-0452
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:90
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Graffiti
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Total Black
-
Общий цвет:Черный
-
Вес, кг:23.72
-
Кромка:ABS
-
Поверхность:Гладкая, приятная на ощупь
-
Уровень шумоизоляции:Высокий ( от 32 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:МДФ, жесткий сотовый наполнитель.
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