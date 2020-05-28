Дверь межкомнатная Граффити-12 Винил Total Black, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая

Описание

Отделка

Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.

Комплектующие

Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Особенности

RAL 9005 - Глубокий черный (англ. Jet black, нем. Tiefschwarz).

Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 1 мм.