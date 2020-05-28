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  5. ДП В Граффити-12 Total Black 200*90
Дверь межкомнатная Граффити-12 Винил Total Black, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
0,0
4 386 6 272 -30%

Дверь межкомнатная Граффити-12 Винил Total Black, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая

Этот товар смотрят 6 человек
tumb 1 - ДП В Граффити-12 Total Black 200*90
tumb 2 - ДП В Граффити-12 Total Black 200*90
ДП В Граффити-12 Total Black 200*90
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 225042
Этот товар смотрят 19 человек

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0,0
3 отзыва

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Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 386
6 272
-30%
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Этот товар купили 228 раз
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Дверь межкомнатная Граффити-12 Винил Total Black, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x90
200x90доставка 03.06.2025
Как сделать замеры
В наличии: 11 товаров
Цвет: Total Black
ДП ЭКО Граффити-12 White Dreamline 200*90 ДП ЭКО Граффити-12 Snow Art 200*90 ДП ЭКО Граффити-12 Slate Art 200*90 ДП ЭКО Граффити-12 Look Art 200*90
+2

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Total Black
  • Общий цвет:
    Черный
  • Вес, кг:
    23.72
  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    МДФ, жесткий сотовый наполнитель.
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 1 мм.
Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Особенности
RAL 9005 - Глубокий черный (англ. Jet black, нем. Tiefschwarz).

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Total Black
  • Общий цвет:
    Черный
  • Вес, кг:
    23.72
  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    МДФ, жесткий сотовый наполнитель.

Отзывы и вопросы о товаре

7
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
В
В Виктор Цветков
22 июля 2021
4
Комментарий
Приехал мастер по установке, сразу видно что опытный, из за некоторых технических моментов установка проходила в течении трех дней (но конечно не по целому дню), это для того чтобы пена не выдавила окосячку. Мастер все вымерял, подрезал, в ванной даже кафель не задел, стыки помазывал краской, чтобы было не заметно. Дал советы по эксплуатации. Установка прошла отлично, остались довольны.
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И
И Ирина
18 апреля 2021
5
Достоинства
удобные, цена качество совпадает
Недостатки
Нет
Комментарий
Покрытие плёнкой ПВХ, что даёт возможность использовать во влажных помещениях.
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Т
Т Татьяна Никитина
28 мая 2020
5
Комментарий
К покупке дверей подошли серьезно, долго искали сначала магазин , в котором покупать, а потом саму модель . Остановились на этой двери магазина мебель 169. Выбором остались довольны.
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