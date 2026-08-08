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  5. Дверь межкомнатная Design-710 ПВХ Дарк грин, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Design-710 ПВХ Дарк грин, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Design-710 ПВХ Дарк грин, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
4,9
38 545

Дверь межкомнатная Design-710 ПВХ Дарк грин, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая

4,9
Этот товар смотрят 18 человек
Дверь межкомнатная Design-710 ПВХ Дарк грин, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Design-710 ПВХ Дарк грин, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Design-710 ПВХ Дарк грин, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Design-710 ПВХ Дарк грин, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Уценка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1024592
Этот товар смотрят 20 человек

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За комплект
38 545
6 425 х 6 месяцев в рассрочку
Дверь межкомнатная Design-710 ПВХ Дарк грин, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Особенность товара: Замена выставочных образцов
Местоположение:
Бульвар Адмирала Ушакова (Москва, ул. Венёвская, д. 4)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    240 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Design
  • Материал:
    ПВХ
  • Дефекты на образце:
    Замена выставочных образцов

Характеристики

  • Артикул:
    FD500044образецБутово
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    240
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Design
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Дарк грин
  • Общий цвет:
    Зеленый
  • Вес, кг:
    34
  • Размер упаковки:
    241* 81 *4,6
  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    теллескопический
  • Кромка:
    Алюминиевая черная матовая
  • Поверхность:
    Текстурированная, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
ПВХ

Характеристики

  • Артикул:
    FD500044образецБутово
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    240
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Design
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Дарк грин
  • Общий цвет:
    Зеленый
  • Вес, кг:
    34
  • Размер упаковки:
    241* 81 *4,6
  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    теллескопический
  • Кромка:
    Алюминиевая черная матовая
  • Поверхность:
    Текстурированная, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Отзывы и вопросы о товаре

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