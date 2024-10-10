Каталог
  Главная
  Чёрная пятница
  ДП ЭКО Браво-22 Chalet Provence Magic Fog 200*80
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Chalet Provence, остекленная, magic fog, царговая
5,0
890 4 452 -80%

Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Chalet Provence, остекленная, magic fog, царговая

5,0
ДП ЭКО Браво-22 Chalet Provence Magic Fog 200*80
Чёрная пятница
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228856
5,0
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
890
4 452
-80%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 890 ₽
Добор 599 ₽
Добор 731 ₽
2 220
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1154 Добор "Т" ЭКО Chalet Provence МДФ 2070*150*8 M
031-1154 ⋅ 599 ₽
 599
599
031-1155 Добор "Т" ЭКО Chalet Provence МДФ 2070*200*8 M
031-1155 ⋅ 731 ₽
 731
731
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Chalet Provence, остекленная, magic fog, царговая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x80
200x80
Как сделать замеры
Цвет: Chalet Provence
ДП ЭКО Браво-22 Look Art Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-22 Snow Art Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-22 Slate Art Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-22 Original Oak Magic Fog 200*80
+9

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Материал:
    Экошпон

Характеристики

  • Артикул:
    153-0630
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Chalet Provence
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Дополнительно:

  • Образец:
Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Отзывы и вопросы о товаре

19
5.0 / 5 На основе 3 оценок
По умолчанию
  • По умолчанию
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
П
П Покупатель
10 октября 2024
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
10 октября 2024
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
10 сентября 2024
5
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 19 оценок)
5 звезд
18
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

