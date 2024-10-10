Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Chalet Provence, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Chalet Provence, остекленная, magic fog, царговая
Арт. 228856
Комплектация:
|031-1154
|
Добор "Т" ЭКО Chalet Provence МДФ 2070*150*8 M
031-1154 ⋅ 599 ₽
|599 ₽
|
|599 ₽
|031-1155
|
Добор "Т" ЭКО Chalet Provence МДФ 2070*200*8 M
031-1155 ⋅ 731 ₽
|731 ₽
|
|731 ₽
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Chalet Provence, остекленная, magic fog, царговая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x80
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 80
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Bravo X
-
Материал:Экошпон
Дополнительно:
-
Образец:в 1 магазинах
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Описание
Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.
Характеристики
-
Артикул:153-0630
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:80
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Bravo X
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Chalet Provence
-
Общий цвет:Серый
-
Стекло:Magic Fog
-
Вес, кг:24
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Гладкая, приятная на ощупь
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
