  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Двери Ecoline
  4. Серия Concept
  5. Дверь межкомнатная Concept-634 ПВХ, Белоснежно матовый, глухая, царговая
3,5
12 901

3,5
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 331774
Фотографии покупателей

3,5
0 отзывов

За полотно
12 901
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 12 901 ₽
Наличник 642 ₽ x 3 шт.
Коробка 1 224 ₽ x 3 шт.
Изменить
18 499
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
2 151 х 6 месяцев в рассрочку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
FDT600003 Наличник Т "ПВХ"10х75x2150 мм, Белоснежно матовый
FDT600003 ⋅ 642 ₽
 642
1 926
FDT600007 Коробка Т "ПВХ" (с уплотнителем) 32х75x2070 мм Белоснежно матовый
FDT600007 ⋅ 1 224 ₽
 1 224
3 672
Размер полотна (ВхШ), см:
200×80
200×90
Как сделать замеры
Цвет: Белоснежно матовый
Дверь межкомнатная Concept-634 ПВХ, Магнолия, глухая, царговая Дверь межкомнатная Concept-634 ПВХ, Шелл грей, глухая, царговая Дверь межкомнатная Concept-634 ПВХ, Медиум грей, глухая, царговая

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Concept
  • Материал:
    ПВХ

Характеристики

  • Артикул:
    FD6340359
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Concept
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белоснежно матовый
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    28
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Описание

Отделка
ПВХ

