Дверь межкомнатная Concept-634 ПВХ, Белоснежно матовый, глухая, царговая
3,5
12 901 ₽
3,5
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 331774
Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|FDT600003
|
Наличник Т "ПВХ"10х75x2150 мм, Белоснежно матовый
FDT600003 ⋅ 642 ₽
|642 ₽
|
|1 926 ₽
|FDT600007
|
Коробка Т "ПВХ" (с уплотнителем) 32х75x2070 мм Белоснежно матовый
FDT600007 ⋅ 1 224 ₽
|1 224 ₽
|
|3 672 ₽
Дверь межкомнатная Concept-634 ПВХ, Белоснежно матовый, глухая, царговая
Размер полотна (ВхШ), см: Как сделать замеры
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 80
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Triadoors
-
Коллекция:Concept
-
Материал:ПВХ
Характеристики
-
Артикул:FD6340359
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:80
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Triadoors
-
Коллекция:Concept
-
Стиль:Модерн
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Раздвижная, Классическая
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Белоснежно матовый
-
Общий цвет:Белый
-
Вес, кг:28
-
Тип коробки:С уплотнителем
-
Тип погонажных изделий:Телескопический
-
Кромка:Нет
-
Поверхность:Гладкая, матовая
-
Возможность покраски:Нет
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:Нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Высокая
-
Уровень шумоизоляции:Высокий ( 32дБ)
-
Фрезеровка под замок:Нет
-
Фрезеровка под петли:Нет
-
Износостойкость:Умеренное использование
-
Пропускает свет:Нет
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Описание
Отделка
ПВХ
