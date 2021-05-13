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Прима-10 Grey Matt
4,4
6 832

Дверь межкомнатная «Прима-10» Grey Matt глухая

4,4
Этот товар смотрят 17 человек
ДП ЭМА Прима-10 Grey Matt 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 238003
Этот товар смотрят 31 человек

Фотографии покупателей

4,4
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 832
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 832 ₽
Коробка 770 ₽ x 3 шт.
Наличник 434 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 312
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 139 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 120 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
155-0020 Коробка "Т" ЭМА Grey Matt МДФ 2070*70*32 (у,п)
155-0020 ⋅ 770 ₽
 770
2 310
155-0022 Наличник "Т" ЭМА Grey Matt МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
155-0022 ⋅ 434 ₽
 434
2 170
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Дверь межкомнатная «Прима-10» Grey Matt глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Grey Matt
ДП ПЭТ Прима-10 White Silk 200*80 ДП ПЭТ Прима-10 Grey Silk 200*80 ДП ПЭТ Прима-10 Stormy Silk 200*80 ДП ПЭТ Прима-10 Cream Silk 200*80
+6

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без пустот. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках.
Отделка
Эмалит - материал с полиуретановым защитным лаком. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

5
4.4 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Р
13 мая 2021
4
Комментарий
Дверь делали на заказ, у производителей попросили сделать дополнительную пропитку для дверного полотна. Производство двери заняло 6 рабочих дней, дополнительно заказали услугу доставки, которая отличилась аккуратностью и быстротой. Дверь сделали размер-в-размер.
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Е
08 февраля 2021
4
Комментарий
Не смотря на наличие в двери стеклянной вставки, она максимально прочная и ударостойкая. Проверено на собственном опыте. Когда дверь доставили, мы начали перетаскивать ее на 8 этаж, а так как в лифт мы попросту не смогли зайти, пришлось идти по лестнице. Несколько раз по случайности мы роняли ее, но не стеклу, не самой двери ничего не досталось. В общем, если у вас есть маленькие дети, то не бойтесь, если он что-то в нее кинет.
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А
04 декабря 2020
5
Достоинства
относительно низкий вес, продуманный дизайн, приятный цвет.
Недостатки
цена, но за качество приходится платить.
Комментарий
Прочитав очень много информации о том, какая должна быть идеальная межкомнатная дверь, мы отправились на поиски, в результате чего купили эту модель.Не смотря на мощный состав, из которого состоит каркас двери, она имеет относительно небольшой вес, так, что мы с женой смогли унести ее вдвоем.
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4.4 / 5 (На основе 5 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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