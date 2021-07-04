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  4. ДП Л Гост-0 Л-16 (Серый) 200*80
Гост-0 (Без усиления) Серый
4,6
2 366

Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-16 (Серый) глухая

4,6
Этот товар смотрят 33 человека
ДП Л Гост-0 Л-16 (Серый) 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228239
Этот товар смотрят 26 человек

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
2 366
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 2 366 ₽
Коробка 546 ₽ x 3 шт.
Наличник 252 ₽ x 5 шт.
Изменить
5 264
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Этот товар купили 84 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0066 Коробка Л Л-16 (Серый) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0066 ⋅ 546 ₽
 546
1 638
026-0070 Наличник Л Л-16 (Серый) МДФ Полукруглый 2150*70*8
026-0070 ⋅ 252 ₽
 252
1 260
Показать ещё
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-16 (Серый) глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x35
200x40
200x60в наличии
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Серый
Дверь Ш Гост-0 Т-01 (ДубНат) 200*80 ДП Л Гост-0 Л-11 (ИталОрех) 200*80 ДП Л Гост-0 Л-12 (МиланОрех) 200*80 ДП Л Гост-0 Л-13 (Венге) 200*80
+3

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Серый
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    14
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.064
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Серый
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    14
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.064

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Отзывы и вопросы о товаре

12
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
И
04 июля 2021
4
Достоинства
удобная
Недостатки
Нет
Комментарий
мне нравится, что вот через эти вот щели- они совсем не из прозрачного прочного пластика- видно и сразу понятно занято помещение или нет и стоит ломиться или лучше просто можно подождать, да и в комнате
Вам помог этот отзыв?
Е
09 февраля 2021
4
Комментарий
Я советую этот магазин. На всех этапах все было чисто сработано. Менеджер грамотно проконсультировал и записал на замер. Монтаж понравился
Вам помог этот отзыв?
В
04 января 2021
4
Достоинства
Все понравилось ! Хорошо упаковано! Доставили в срок
Недостатки
Нет
Комментарий
Заменили в квартире 5 дверей. Сделали заказ, все быстро посчитали, приехал замерщик, через 3 дня доставили двери, на следующий день пришел монтажник , спокойно и качественно сделал свою работу. Весь процесс от заказа до монтажа прошёл без задержек. Дверями и монтажом довольны, хотя и начитались отрицательных отзывов в интернете, все же решили рискнуть. Пока все нравится.
Вам помог этот отзыв?
4.6 / 5 (На основе 12 оценок)
5 звезд
0
4 звезды
3
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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