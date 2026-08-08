Дверь межкомнатная Классик-12 ПЭТ, Grey Silk, глухая, царговая

Описание

Отделка

ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. «Эмаль-эффект» - как эмаль, только лучше. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). Компания Bravo первой в России начала использовать 100% ПЭТ (без добавок) для промышленного производства дверей.

Комплектующие

Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Цвет по RAL

Grey Silk - примерно соответствует RAL 9022, матовый (≈ 4,7 GU).

Дверь межкомнатная глухая рамочной (царговой) конструкции, с классическим багетом и объемной филенкой.