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  5. Как до нас добраться из Фили
Как до нас добраться из Фили
Красногорск
Фили
Строгино
Одинцово
Солнцево
Крылатское
Сетунь
Заречье
Рублево
Немчиновка
Ромашково
  1. Едем по Большой Филевской улице из центра.
  2. Поворот на Минскую улицу проезжаем прямо.
  3. Выезжаем на Малую Филевскую улицу и поворачиваем направо.
  4. Едем прямо, не сворачивая, и доезжаем до Т-образного перекрестка со светофором.
  5. Поворачиваем налево на Молодогвардейскую улицу.
  6. Проезжаем 2 моста над дорогой.
  7. Поворачиваем направо примерно через 150 метров.
  8. Подъезжаем к шлагбауму, далее идем по указателям "Двери и мебель".
  1. Добираемся до метро Фили.
  2. Едем от центра и выходим на станции Кунцевская.
  3. Выходим из метро в сторону Молдавской улицы.
  4. Идем из стеклянных дверей направо, через мост.
  5. Прошли мост – спускаемся по ступеням направо к остановке.
  6. Садимся в автобус №236, доезжаем до остановки «Молодогвардейская улица». (Не выходим на остановке «Молодогвардейская, 46»!).
  7. Выходим из автобуса и идем обратно до въезда с оранжевым шлагбаумом.
  8. Далее идем по указателям "Двери и мебель".

Как добраться от станций метро

Молодёжная
Кунцевская