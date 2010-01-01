Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Справка
  3. Контакты
  4. Молодёжная
  5. Как до нас добраться из Красногорска
Как до нас добраться из Красногорска
Красногорск
Фили
Строгино
Одинцово
Солнцево
Крылатское
Сетунь
Заречье
Рублево
Немчиновка
Ромашково
  1. Выезжаем по Волоколамскому шоссе на МКАД.
  2. Уходим направо – в сторону юга МКАД
  3. Проезжаем Новорижское, Рублевское и Рублево-Успенское шоссе.
  4. Поворачиваем на Молодогвардейскую улицу (не перепутайте с въездом на платную дорогу! Вам нужен второй по счету съезд)
  5. Проезжаем примерно 1 километр.
  6. После заправки Лукойл через 200 метров поворачиваем налево сразу после пешеходного перехода.
  7. Подъезжаем к шлагбауму, далее идем по указателям "Двери и мебель".
  1. Добираемся до любой станции синей ветки метро (Арбатско-Покровская линия) и едем в сторону центра Москвы в последнем вагоне.
  2. Выходим на станции «Молодежная»
  3. Выходим из метро, первый вагон из центра, в сторону Рублевского шоссе.
  4. Идем правее под арку до автобусной остановки. Садимся в автобус: №732, №794к или №554.
  5. Доезжаем до остановки "Храм Иоанна Русского".
  6. Выходим из автобуса и идем по ходу его движения.
  7. За храмом поворачиваем направо на Молодогвардейскую улицу и идем 700 метров.
  8. Проходим вдоль очень длинного бело-серого здания (это наш склад).
  9. Поворачиваем направо, на въезд с оранжевым шлагбаумом.
  10. Далее идем по указателям "Двери и мебель".

Как добраться от станций метро

Молодёжная
Кунцевская