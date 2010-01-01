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Как до нас добраться из Крылатского
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Рублево
Немчиновка
Ромашково
  1. Едем по Рублевскому шоссе в сторону Ярцевской улицы.
  2. Съезжаем на Ярцевскую улицу и двигаемся прямо примерно 1,5 км.
  3. Поворачиваем направо на Молодогвардейскую улицу.
  4. Проезжаем 2 моста над дорогой.
  5. Поворачиваем направо примерно через 150 метров.
  6. Подъезжаем к шлагбауму, далее идем по указателям "Двери и мебель".
  1. Добираемся до станции метро Крылатское.
  2. Садимся в последний вагон и доезжаем до станции Молодежная.
  3. Выходим из метро, первый вагон из центра, в сторону Рублевского шоссе.
  4. Идем правее под арку до автобусной остановки. Садимся в автобус: №732, №794к или №554.
  5. Доезжаем до остановки "Храм Иоанна Русского".
  6. Выходим из автобуса и идем по ходу его движения.
  7. За храмом поворачиваем направо на Молодогвардейскую улицу и идем 700 метров.
  8. Проходим вдоль очень длинного бело-серого здания (это наш склад).
  9. Поворачиваем направо, на въезд с оранжевым шлагбаумом.
  10. Далее идем по указателям "Двери и мебель".

Как добраться от станций метро

Молодёжная
Кунцевская