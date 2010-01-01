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Как до нас добраться от метро Кунцевская
Молодёжная
Кунцевская
  1. Выходим из метро в сторону Молдавской улицы.
  2. Идем из стеклянных дверей направо, через мост.
  3. Прошли мост – спускаемся по ступеням направо к остановке.
  4. Садимся в автобус №236, доезжаем до остановки «Молодогвардейская улица». (Не выходим на остановке «Молодогвардейская, 46»!).
  5. Выходим из автобуса и идем обратно до въезда с оранжевым шлагбаумом.
  6. Далее идем по указателям "Двери и мебель".

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