Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Справка
  3. Контакты
  4. Молодёжная
  5. Как до нас добраться от метро Молодёжная
Как до нас добраться от метро Молодёжная
Молодёжная
Кунцевская
  1. Выходим из метро, первый вагон из центра, в сторону Рублевского шоссе.
  2. Идем правее под арку до автобусной остановки. Садимся в автобус: №732, №794к или №554.
  3. Доезжаем до остановки "Храм Иоанна Русского".
  4. Выходим из автобуса и идем по ходу его движения.
  5. За храмом поворачиваем направо на Молодогвардейскую улицу и идем 700 метров.
  6. Проходим вдоль очень длинного бело-серого здания (это наш склад).
  7. Поворачиваем направо, на въезд с оранжевым шлагбаумом.
  8. Далее идем по указателям "Двери и мебель".
  1. Выходим из метро, первый вагон из центра, в сторону Рублевского шоссе.
  2. Идем правее под арку и далее 1км по ходу движения транспорта.
  3. За храмом поворачиваем направо на Молодогвардейскую улицу и идем 700 метров.
  4. Проходим вдоль очень длинного бело-серого здания (это наш склад).
  5. Поворачиваем направо на въезд с оранжевым шлагбаумом.
  6. Далее идем по указателям "Двери и мебель".

Как добраться из ближайших районов

Красногорск
Фили
Строгино
Одинцово
Солнцево
Крылатское
Сетунь
Заречье
Рублево
Немчиновка
Ромашково