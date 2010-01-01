Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Справка
  3. Контакты
  4. Молодёжная
  5. Как до нас добраться из Одинцово
Как до нас добраться из Одинцово
Красногорск
Фили
Строгино
Одинцово
Солнцево
Крылатское
Сетунь
Заречье
Рублево
Немчиновка
Ромашково
  1. Выезжаем по Минскому шоссе в сторону Москвы.
  2. Съезжаем на МКАД в сторону севера.
  3. Поворачиваем на Молодогвардейскую улицу (не перепутайте с въездом на платную дорогу! Вам нужен второй по счету съезд).
  4. Проезжаем примерно 1 километр.
  5. После заправки Лукойл через 200 метров поворачиваем налево сразу после пешеходного перехода.
  6. Подъезжаем к шлагбауму, далее идем по указателям "Двери и мебель".
  1. На электричке со станции Одинцово едем в сторону Москвы.
  2. Выходим на станции Кунцевская.
  3. Пересаживаемся на автобус №236, доезжаем до остановки «Молодогвардейская улица». (Не выходим на остановке «Молодогвардейская, 46»!).
  4. В метро и едем по синей ветке в первом вагоне из центра.
  5. Выходим на станции «Молодежная»
  6. Выходим из метро в сторону Рублевского шоссе.
  7. Идем правее под арку до автобусной остановки.
  8. Садимся в автобус №73 или №794, доезжаем до остановки «Строительный колледж».
  9. Выходим из автобуса и идем обратно до въезда с оранжевым шлагбаумом.
  10. Далее идем по указателям "Двери и мебель".

Как добраться от станций метро

Молодёжная
Кунцевская