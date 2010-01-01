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  5. Как до нас добраться из Ромашково
Как до нас добраться из Ромашково
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Сетунь
Заречье
Рублево
Немчиновка
Ромашково
  1. Едем по Советскому проспекту до улицы Горбунова и поворачиваем налево.
  2. Выезжаем по ул. Горбунова к МКАДу и уходим в сторону севера.
  3. Проезжаем 1 километр и поворачиваем на Молодогвардейскую улицу (не перепутайте с въездом на платную дорогу! Вам нужен второй по счету съезд).
  4. Проезжаем примерно 1 километр.
  5. После заправки Лукойл через 200 метров поворачиваем налево сразу после пешеходного перехода.
  6. Подъезжаем к шлагбауму, далее идем по указателям "Двери и мебель".
  1. Садимся в маршрутку №597 и едем в Москву.
  2. Выходим на остановке «метро Молодежная».
  3. Садимся в автобус: №732, №794к или №554.
  4. Доезжаем до остановки "Храм Иоанна Русского".
  5. Выходим из автобуса и идем по ходу его движения.
  6. За храмом поворачиваем направо на Молодогвардейскую улицу и идем 700 метров.
  7. Проходим вдоль очень длинного бело-серого здания (это наш склад).
  8. Поворачиваем направо, на въезд с оранжевым шлагбаумом.
  9. Далее идем по указателям "Двери и мебель".

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