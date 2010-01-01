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  5. Как до нас добраться из Сетуни
Как до нас добраться из Сетуни
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Солнцево
Крылатское
Сетунь
Заречье
Рублево
Немчиновка
Ромашково
  1. Выезжаем на Можайское шоссе и поворачиваем направо в сторону МКАДа
  2. Съезжаем на МКАД в сторону севера.
  3. Поворачиваем на Молодогвардейскую улицу (не перепутайте с въездом на платную дорогу! Вам нужен второй по счету съезд).
  4. Проезжаем примерно 1 километр.
  5. После заправки Лукойл через 200 метров поворачиваем налево сразу после пешеходного перехода.
  6. Подъезжаем к шлагбауму, далее идем по указателям "Двери и мебель".
  1. Добираемся до остановки «Дом культуры Сетунь»
  2. Садимся на автобус №825 и доезжаем до остановки «Храм Ионна Русского»
  3. Выходим из автобуса и идем против хода его движения.
  4. За храмом поворачиваем направо на Молодогвардейскую улицу и идем 700 метров.
  5. Проходим вдоль очень длинного бело-серого здания (это наш склад).
  6. Поворачиваем направо, на въезд с оранжевым шлагбаумом.
  7. Далее идем по указателям "Двери и мебель".

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