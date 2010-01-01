Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Справка
  3. Контакты
  4. Молодёжная
  5. Как до нас добраться из Солнцево
Как до нас добраться из Солнцево
Красногорск
Фили
Строгино
Одинцово
Солнцево
Крылатское
Сетунь
Заречье
Рублево
Немчиновка
Ромашково
  1. Выезжаем по Боровскому шоссе на МКАД.
  2. Съезжаем на МКАД в сторону севера.
  3. Проезжаем Можайское шоссе и ул. Горбунова.
  4. Поворачиваем на Молодогвардейскую улицу (не перепутайте с въездом на платную дорогу! Вам нужен второй по счету съезд)
  5. Проезжаем примерно 1 километр.
  6. После заправки Лукойл через 200 метров поворачиваем налево сразу после пешеходного перехода.
  7. Подъезжаем к шлагбауму, далее идем по указателям "Двери и мебель".
  1. Садимся в маршрутку №575м на ул.Щорса и едем в Москву.
  2. Выходим на автобусной остановке «Метро Кунцевская».
  3. Садимся в автобус №236, доезжаем до остановки «Молодогвардейская улица». (Не выходим на остановке «Молодогвардейская, 46»!).
  4. Выходим из автобуса и идем обратно до въезда с оранжевым шлагбаумом.
  5. Далее идем по указателям "Двери и мебель".

Как добраться от станций метро

Молодёжная
Кунцевская