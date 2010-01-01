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Как до нас добраться из Заречья
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Солнцево
Крылатское
Сетунь
Заречье
Рублево
Немчиновка
Ромашково
  1. Выезжаем по Сколковскому шоссе на МКАД.
  2. Съезжаем на МКАД в сторону севера.
  3. Проезжаем Можайское шоссе и ул. Горбунова.
  4. Поворачиваем на Молодогвардейскую улицу (не перепутайте с въездом на платную дорогу! Вам нужен второй по счету съезд)
  5. Проезжаем примерно 1 километр.
  6. После заправки Лукойл через 200 метров поворачиваем налево сразу после пешеходного перехода.
  7. Подъезжаем к шлагбауму, далее идем по указателям "Двери и мебель".
  1. Добираемся до остановки «Дом культуры Сетунь».
  2. Садимся на автобус №205 или №818 и доезжаем до остановки "Дворец спорта Крылья Советов"
  3. Идем обратно до остановки "Вяземская улица".
  4. Садимся на автобус №825 и доезжаем до остановки «Храм Ионна Русского».
  5. Выходим из автобуса и идем по ходу его движения.
  6. За храмом поворачиваем направо на Молодогвардейскую улицу и идем 700 метров.
  7. Проходим вдоль очень длинного бело-серого здания (это наш склад).
  8. Поворачиваем направо, на въезд с оранжевым шлагбаумом.
  9. Далее идем по указателям "Двери и мебель".

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