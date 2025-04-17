Каталог
ДП ЭКО Браво-23 Bianco Veralinga Magic Fog 200*80
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
3,9
3 803 5 070

Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая

3,9
ДП ЭКО Браво-23 Bianco Veralinga Magic Fog 200*80
ДП ЭКО Браво-23 Bianco Veralinga Magic Fog 200*80
ДП ЭКО Браво-23 Bianco Veralinga Magic Fog 200*80
ДП ЭКО Браво-23 Bianco Veralinga Magic Fog 200*80
ДП ЭКО Браво-23 Bianco Veralinga Magic Fog 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 283657
Фотографии покупателей

5,0
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 803 5 070
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 803 ₽
Наличник 435 ₽ x 5 шт.
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Изменить
7 868
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-2356 Наличник "Т" ЭКО Bianco Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
031-2356 ⋅ 435 ₽
 435
2 175
031-2355 Коробка "Т" ЭКО Bianco Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п) М
031-2355 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
Показать ещё
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
Размер полотна (ВхШ), см:
200×60
200×80
Как сделать замеры
Цвет: Bianco Veralinga
ДП ЭКО Браво-23 Bianco Veralinga Magic Fog 200*80
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон, Grey Melinga, остекленная, magic fog, царговая Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон, Cappuccino Melinga, остекленная, magic fog, царговая Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон, Wenge Melinga, остекленная, magic fog, царговая

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Материал:
    Экошпон

Характеристики

  • Артикул:
    153-0478
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Bianco Veralinga
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Высококачественный сосновый брус и древесные плиты.
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • Образец:
    в 1 магазинах

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

Отзывы и вопросы о товаре

11
5.0 / 5 На основе 3 оценок
По умолчанию
  • По умолчанию
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
П
П Покупатель
17 апреля 2025
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
04 ноября 2024
5
Вам помог этот отзыв?
А
А Алексей
26 июля 2024
5
Комментарий
Заказал недавно межкомнатные двери Bravo-23. К дверям нет претензий: стильный современный дизайн, стекло Magic Fog и качественные материалы. На сайте нам дали грамотную консультацию, помогли определиться с выбором. Установка прошла успешно и в срок. В общем, все понравилось, с уверенностью говорю - заказывай здесь.
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 11 оценок)
5 звезд
11
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

