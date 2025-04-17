Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
3,9
3 803 ₽ 5 070 ₽
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
3,9
Поделиться
Этот товар смотрят 25 человек
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 283657
Этот товар смотрят 25 человек
Фотографии покупателей
Хочу скидку
Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|031-2356
|
Наличник "Т" ЭКО Bianco Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
031-2356 ⋅ 435 ₽
|435 ₽
|
|2 175 ₽
|031-2355
|
Коробка "Т" ЭКО Bianco Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п) М
031-2355 ⋅ 630 ₽
|630 ₽
|
|1 890 ₽
Показать ещё
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
Размер полотна (ВхШ), см: Как сделать замеры
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 80
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Bravo X
-
Материал:Экошпон
Характеристики
-
Артикул:153-0478
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:80
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Bravo X
-
Стиль:Модерн
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Bianco Veralinga
-
Общий цвет:Серый
-
Стекло:Magic Fog
-
Вес, кг:24
-
Кромка:Нет
-
Поверхность:Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Высококачественный сосновый брус и древесные плиты.
Развернуть Свернуть
Дополнительно:
-
Образец:в 1 магазинах
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.
Характеристики
-
Артикул:153-0478
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:80
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Bravo X
-
Стиль:Модерн
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Bianco Veralinga
-
Общий цвет:Серый
-
Стекло:Magic Fog
-
Вес, кг:24
-
Кромка:Нет
-
Поверхность:Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Высококачественный сосновый брус и древесные плиты.
Отзывы и вопросы о товаре11