Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, black shine, царговая 200x90

Описание

Отделка

Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.

Комплектующие

Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Цвет по RAL

Snow Melinga - радикально белый, примерно соответствует RAL 9003 (cигнальный белый, англ. signal white), Black Shine - черные высокоглянцевые декоративные вставки.

Стекло

Black Shine - черные высокоглянцевые декоративные вставки.

Особенности

Композитный каркас двери со стабилизирующим слоем LVL или соснового бруса облицован плитами высокой плотности. Облегченная конструкция позволяет снизить массу двери примерно на 15%. Дверь проклеена в местах соединения деталей, что обеспечивает долгий срок службы. Бескромочная технология производства. Для отделки всех лицевых поверхностей применяется влагостойкий PUR-клей необратимой полимеризации. Детали зафиксированы при помощи крепежа из закаленной стали.

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).