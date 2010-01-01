Каталог
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Двери Эмаль
  4. Серия Classico
  5. ДП K Челси 04 Белый алмазная гравировка 200*90
ДП K Челси 04 Белый алмазная гравировка 200*90
Дверь межкомнатная Челси 04 Эмаль Белый, остекленная, сатинат белый художественный, кромка нет, каркасно-щитовая
0,0
11 475

Дверь межкомнатная Челси 04 Эмаль Белый, остекленная, сатинат белый художественный, кромка нет, каркасно-щитовая 200x90

ДП K Челси 04 Белый алмазная гравировка 200*90
ДП K Челси 04 Белый алмазная гравировка 200*90
ДП K Челси 04 Белый алмазная гравировка 200*90
ДП K Челси 04 Белый алмазная гравировка 200*90
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 510450
0,0
0 отзывов

За полотно
11 475
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 11 475 ₽
Наличник 750 ₽ x 3 шт.
Коробка 1 500 ₽ x 3 шт.
18 225
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
4631139907050 Наличник "Т" Белая эмаль, прямой (AR) 70*10*2140
4631139907050 ⋅ 750 ₽
 750
2 250
VRD00001 Коробка "Т" Белая эмаль МДФ 2070*70*32 (у,п)
VRD00001 ⋅ 1 500 ₽
 1 500
4 500
Дверь межкомнатная Челси 04 Эмаль Белый, остекленная, сатинат белый художественный, кромка нет, каркасно-щитовая 200x90
Размер полотна (ВхШ), см:
200x90
200x60
200x70
200x80
200x90
Цвет стекла:
ДП K Челси 04 Белый алмазная гравировка 200*90
ДП K Челси 04 Белый Фотопечать 200*90

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Classico
  • Материал:
    Эмаль

Характеристики

  • Артикул:
    VRD00130
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Classico
  • Стиль:
    Классика, Неоклассика
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Белый
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    22.5
  • Размер упаковки:
    201*91*39
  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Однотонное матовое
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Средний
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Да
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Изготовлена из наборно-поперечной рейки МДФ. Облицовка МДФ толщиной 6 мм. Багет из массива березы.
Описание

Отделка
Влагостойкое покрытие из полиуретана, акриловый лак на водной основе.

