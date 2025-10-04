35 780₽
За комплект
Состав комплекта:
|Межкомнатные двери
|
25 590 ₽
|Наличник
|
1 150 ₽
x 5 шт.
|Коробка
|
1 480 ₽
x 3 шт.
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Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
4 265 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 36 раз
Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|2000017431895
|
Наличник "Т" Белая эмаль, прямой 70*10/50*2140 мм
2000017431895 ⋅ 1 150 ₽
|1 150 ₽
|
|5 750 ₽
|2000017440354
|
Коробка "Т" Белая эмаль МДФ 2070*70*32 (у,п)
2000017440354 ⋅ 1 480 ₽
|1 480 ₽
|
|4 440 ₽
Дверь межкомнатная Мадрид 2 Эмаль RAL 9003, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Доставка вовремя
от 690 ₽
-
Размер (ВхШ), см:
200 x 80
-
Тип:
Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:
38
-
Страна происхождения:
Россия
-
Бренд:
Verda
-
Коллекция:
Classico
-
Материал:
Эмаль
-
Артикул:
2000100028728
-
Тип:
Межкомнатные двери
-
Высота, см:
200
-
Ширина, см:
80
-
Толщина, мм:
38
-
Страна происхождения:
Россия
-
Бренд:
Verda
-
Коллекция:
Classico
-
Стиль:
Классика
-
Тип двери:
Остекленная
-
Система открывания:
Раздвижная, Классическая
-
Конструкция двери:
Каркасно-щитовая
-
Цвет:
RAL 9003
-
Общий цвет:
Белый
-
Стекло:
Сатинат белый
-
Вес, кг:
26
-
Тип коробки:
С уплотнителем
-
Тип погонажных изделий:
Телескопический, компланарный
-
Кромка:
Нет
-
Поверхность:
Матовая, текстурированная
-
Возможность покраски:
Да
-
Для влажных помещений:
Да
-
Наличие притвора:
Нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
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Степень влагостойкости:
Средний
-
Уровень шумоизоляции:
Высокий ( 36дБ)
-
Фрезеровка под замок:
Нет
-
Фрезеровка под петли:
Нет
-
Износостойкость:
Износостойкие
-
Пропускает свет:
Да
-
Подходит под двухстворчатый проём:
Да
-
Гарантия (лет):
1.6
-
Материал:
Каркас выполнен из высокосортного бездефектного сращенного соснового бруса и МДФ.
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-
В наличии:
1 товар
-
Образец:
в 1 магазинах
Возможные типы открывания:
Яндекс Сплит - оплата частями
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