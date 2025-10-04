Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Эмаль
  4. Classico
  5. Дверь межкомнатная Мадрид 2 Эмаль RAL 9003, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мадрид 2 Эмаль RAL 9003, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мадрид 2 Эмаль RAL 9003, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
5,0
25 590

Дверь межкомнатная Мадрид 2 Эмаль RAL 9003, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая

5,0
Этот товар смотрят 5 человек
Дверь межкомнатная Мадрид 2 Эмаль RAL 9003, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мадрид 2 Эмаль RAL 9003, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мадрид 2 Эмаль RAL 9003, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мадрид 2 Эмаль RAL 9003, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мадрид 2 Эмаль RAL 9003, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мадрид 2 Эмаль RAL 9003, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мадрид 2 Эмаль RAL 9003, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мадрид 2 Эмаль RAL 9003, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мадрид 2 Эмаль RAL 9003, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мадрид 2 Эмаль RAL 9003, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мадрид 2 Эмаль RAL 9003, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мадрид 2 Эмаль RAL 9003, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 768942
Этот товар смотрят 33 человека

Фотографии покупателей

5,0
2 отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
25 590
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 25 590 ₽
Наличник 1 150 ₽ x 5 шт.
Коробка 1 480 ₽ x 3 шт.
Изменить
35 780
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
4 265 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 36 раз
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
2000017431895 Наличник "Т" Белая эмаль, прямой 70*10/50*2140 мм
2000017431895 ⋅ 1 150 ₽
 1 150
5 750
2000017440354 Коробка "Т" Белая эмаль МДФ 2070*70*32 (у,п)
2000017440354 ⋅ 1 480 ₽
 1 480
4 440
Показать ещё
Дверь межкомнатная Мадрид 2 Эмаль RAL 9003, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200×60
200×80
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Classico
  • Материал:
    Эмаль

Характеристики

  • Артикул:
    2000100028728
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Classico
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    RAL 9003
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    26
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Матовая, текстурированная
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Средний
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 36дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Да
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Каркас выполнен из высокосортного бездефектного сращенного соснового бруса и МДФ.
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар
  • Образец:
    в 1 магазинах

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Яндекс Сплит - оплата частями

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
Влагостойкое покрытие из полиуретана, акриловый лак на водной основе.

Характеристики

  • Артикул:
    2000100028728
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Classico
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    RAL 9003
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    26
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Матовая, текстурированная
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Средний
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 36дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Да
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Каркас выполнен из высокосортного бездефектного сращенного соснового бруса и МДФ.

Отзывы и вопросы о товаре

2
Фото из отзыва
Фото из отзыва
5.0 / 5На основе 2 оценок
По умолчанию
  • По умолчанию
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
П
П Покупатель
04 октября 2025
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
04 октября 2025
5
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 2 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Другие предложения из раздела "Classico"

Дверь межкомнатная Диана Эмаль Белый, остекленная, селена, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Диана Эмаль Белый, остекленная, селена, без кромки, каркасно-щитовая
 
11 160
Дверь межкомнатная Челси 01 Эмаль Белый, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Челси 01 Эмаль Белый, глухая, каркасно-щитовая
 
15 088
Дверь межкомнатная Челси 02 Эмаль Белый, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Челси 02 Эмаль Белый, глухая, каркасно-щитовая
 
15 088
Дверь межкомнатная Венеция Эмаль Белый, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Венеция Эмаль Белый, глухая, каркасно-щитовая
 
10 120
Дверь межкомнатная Венеция Эмаль Светло-серый, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Венеция Эмаль Светло-серый, глухая, каркасно-щитовая
 
9 891
Дверь межкомнатная Венеция-1 Эмаль Светло-серый, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Венеция-1 Эмаль Светло-серый, глухая, каркасно-щитовая
 
9 891
Дверь межкомнатная Виано Эмаль Белый, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Виано Эмаль Белый, глухая, каркасно-щитовая
 
11 109
Дверь межкомнатная Марко F-15 Эмаль Белый, остекленная, сатинат белый, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Марко F-15 Эмаль Белый, остекленная, сатинат белый, каркасно-щитовая
 
20 685
Дверь межкомнатная Британия-2 Эмаль Белый, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Британия-2 Эмаль Белый, глухая, каркасно-щитовая
 
16 716
Дверь межкомнатная Венеция-1 Эмаль Белый, остекленная, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Венеция-1 Эмаль Белый, остекленная, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
 
12 900
Дверь межкомнатная Челси 04 Эмаль Белый, глухая, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Челси 04 Эмаль Белый, глухая, без кромки, каркасно-щитовая
 
15 180
Дверь межкомнатная Британия-2 Эмаль Белый, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Британия-2 Эмаль Белый, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
 
21 460

Межкомнатные двери белого цвета

Дверь межкомнатная Граффити-23 Эмаль Whitey, без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Граффити-23 Эмаль Whitey, без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая
 
10 770
Дверь межкомнатная Скинни-14 Винил П-23 (Белый), глухая, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-14 Винил П-23 (Белый), глухая, скиновая
 
3 803 5 070 ₽
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, декор без декора, кромка нет, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, декор без декора, кромка нет, филенчатая
 
6 570
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Snow Art, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Snow Art, глухая, царговая
 
5 085
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, black star, без кромки, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, black star, без кромки, царговая
 
5 070
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Snow Art, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Snow Art, остекленная, magic fog, царговая
 
5 085
Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
 
4 920
Дверь межкомнатная Браво-30 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-30 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
 
4 920
Дверь межкомнатная Браво-30 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, mirox grey, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-30 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, mirox grey, царговая
 
5 220
Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, mirox grey, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, mirox grey, царговая
 
5 220
Дверь межкомнатная Прима-10 Хард Флекс White Mix, глухая, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Прима-10 Хард Флекс White Mix, глухая, кромка нет, царговая
 
4 368 6 720 ₽
Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль Whitey, без декора, глухая, без стекла, без кромки, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль Whitey, без декора, глухая, без стекла, без кромки, скиновая
 
8 070
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Указывая свои данные, вы подтверждаете ознакомление c Политикой обработки персональных данных
Развернуть Свернуть
Написать
MAX
Позвонить
Заказать звонок
Режим работы:
пн - вс 9:00 - 21:00
500₽