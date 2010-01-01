Дверь межкомнатная, скрытого монтажа Triadoors Invisible, кромка алюминиевая матовый хром
3,8
13 262 ₽
Дверь межкомнатная, скрытого монтажа Triadoors Invisible, кромка алюминиевая матовый хром
3,8
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 506532
Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|FDUN0004
|
Коробка INVISIBLE UNIVERSAL + врезка 2 пет. AGB 3,0 2150 мм (ХРОМ) 2,5 шт
FDUN0004 ⋅ 12 158 ₽
|12 158 ₽
|
|12 158 ₽
Дверь межкомнатная, скрытого монтажа Triadoors Invisible, кромка алюминиевая матовый хром
Размер полотна (ВхШ), см: Как сделать замеры
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 80
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Triadoors
-
Коллекция:Invisible
-
Материал:Грунт (под окраску)
Характеристики
-
Артикул:FD7000047.1
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:80
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Triadoors
-
Коллекция:Invisible
-
Стиль:Минимализм
-
Тип двери:Глухая, Скрытая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Грунт
-
Общий цвет:Серый
-
Вес, кг:26
-
Размер упаковки:201*81*5
-
Тип коробки:INVISIBLE
-
Тип погонажных изделий:Телескопический, компланарный
-
Кромка:Алюминиевая матовый хром
-
Поверхность:Матовая
-
Возможность покраски:Да
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:Нет
-
Степень влагостойкости:Высокая
-
Уровень шумоизоляции:Высокий ( 32дБ)
-
Фрезеровка под замок:Да
-
Фрезеровка под петли:Да
-
Износостойкость:Интенсивное использование
-
Пропускает свет:Нет
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Каркасные двери изготавливаются из брусков (чаще всего это сосна), составляющих раму двери, сотового наполнителя (обычный картон), заполняющего пространство между брусками и придающего двери жесткость, и ламинированных листов МДФ, оклеенных декоративным покрытием
Развернуть Свернуть
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Описание
Отделка
грунт Fondo
Комплектующие
Опционально: доборы, наличники, порог, ответная планка, ручка, защёлка
Отзывы и вопросы о товаре0