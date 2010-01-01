Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Скрытые двери (Invisible)
  4. Под покраску
  5. Дверь межкомнатная, скрытого монтажа Triadoors Invisible, кромка алюминиевая матовый хром
Дверь межкомнатная, скрытого монтажа Triadoors Invisible, кромка алюминиевая матовый хром
Дверь межкомнатная, скрытого монтажа Triadoors Invisible, кромка алюминиевая матовый хром
3,8
13 262

Дверь межкомнатная, скрытого монтажа Triadoors Invisible, кромка алюминиевая матовый хром

3,8
Этот товар смотрят 24 человека
Дверь межкомнатная, скрытого монтажа Triadoors Invisible, кромка алюминиевая матовый хром
Дверь межкомнатная, скрытого монтажа Triadoors Invisible, кромка алюминиевая матовый хром
Дверь межкомнатная, скрытого монтажа Triadoors Invisible, кромка алюминиевая матовый хром
Дверь межкомнатная, скрытого монтажа Triadoors Invisible, кромка алюминиевая матовый хром
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 506532
Этот товар смотрят 15 человек

Фотографии покупателей

3,8
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
13 262
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 13 262 ₽
Коробка 12 158 ₽
Изменить
25 420
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
2 211 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
FDUN0004 Коробка INVISIBLE UNIVERSAL + врезка 2 пет. AGB 3,0 2150 мм (ХРОМ) 2,5 шт
FDUN0004 ⋅ 12 158 ₽
 12 158
12 158
Показать ещё
Дверь межкомнатная, скрытого монтажа Triadoors Invisible, кромка алюминиевая матовый хром
Размер полотна (ВхШ), см:
200×60 200×70
200×80
200×90
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Invisible
  • Материал:
    Грунт (под окраску)

Характеристики

  • Артикул:
    FD7000047.1
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Invisible
  • Стиль:
    Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая, Скрытая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Грунт
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    26
  • Размер упаковки:
    201*81*5
  • Тип коробки:
    INVISIBLE
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Алюминиевая матовый хром
  • Поверхность:
    Матовая
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Интенсивное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Каркасные двери изготавливаются из брусков (чаще всего это сосна), составляющих раму двери, сотового наполнителя (обычный картон), заполняющего пространство между брусками и придающего двери жесткость, и ламинированных листов МДФ, оклеенных декоративным покрытием
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
грунт Fondo
Комплектующие
Опционально: доборы, наличники, порог, ответная планка, ручка, защёлка

Характеристики

  • Артикул:
    FD7000047.1
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Invisible
  • Стиль:
    Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая, Скрытая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Грунт
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    26
  • Размер упаковки:
    201*81*5
  • Тип коробки:
    INVISIBLE
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Алюминиевая матовый хром
  • Поверхность:
    Матовая
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Интенсивное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Каркасные двери изготавливаются из брусков (чаще всего это сосна), составляющих раму двери, сотового наполнителя (обычный картон), заполняющего пространство между брусками и придающего двери жесткость, и ламинированных листов МДФ, оклеенных декоративным покрытием

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре
3.8 / 5 (На основе 0 оценок)
5 звезд
0
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Другие предложения из раздела "Под покраску"

Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4A Праймер White Грунт (под окраску), левое открывание, Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4A Праймер White Грунт (под окраску), левое открывание, Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
12 950 16 188 ₽ -20%
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4AB Праймер White Грунт (под окраску), левое открывание, Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4AB Праймер White Грунт (под окраску), левое открывание, Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
12 950 16 188 ₽ -20%
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4A Праймер White Грунт (под окраску), левое открывание, Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4A Праймер White Грунт (под окраску), левое открывание, Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
10 395 12 994 ₽ -20%
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB Праймер White Грунт (под окраску), левое открывание, Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB Праймер White Грунт (под окраску), левое открывание, Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
10 395 12 994 ₽ -20%
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4A Праймер White Грунт (под окраску), левое открывание, Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4A Праймер White Грунт (под окраску), левое открывание, Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
14 245 17 806 ₽ -20%
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4A Праймер White Грунт (под окраску), правое открывание, Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4A Праймер White Грунт (под окраску), правое открывание, Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
14 245 17 806 ₽ -20%
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4AB Праймер White Грунт (под окраску), левое открывание, Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4AB Праймер White Грунт (под окраску), левое открывание, Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
14 245 17 806 ₽ -20%
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4AB Праймер White Грунт (под окраску), правое открывание, Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4AB Праймер White Грунт (под окраску), правое открывание, Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
14 245 17 806 ₽ -20%
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4A Праймер White Грунт (под окраску), правое открывание, Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4A Праймер White Грунт (под окраску), правое открывание, Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
12 950 16 188 ₽ -20%
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4AB Праймер White Грунт (под окраску), правое открывание, Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4AB Праймер White Грунт (под окраску), правое открывание, Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
12 950 16 188 ₽ -20%
Дверь межкомнатная, скрытого монтажа Triadoors Invisible, кромка алюминиевая черная матовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная, скрытого монтажа Triadoors Invisible, кромка алюминиевая черная матовая
 
11 600
Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску), Грунт, глухая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску), Грунт, глухая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
16 500

Межкомнатные двери серого цвета

Дверь межкомнатная Скинни-11.1 Эмаль Grace, остекленная, magic fog, кромка нет, скиновая
Дверь межкомнатная Скинни-11.1 Эмаль Grace, остекленная, magic fog, кромка нет, скиновая
 
13 020
Дверь межкомнатная Скинни-12 Эмаль, Grace, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Скинни-12 Эмаль, Grace, глухая, каркасно-щитовая
6 832
Дверь межкомнатная Скинни-12 Эмаль, Grace, глухая, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-12 Эмаль, Grace, глухая, скиновая
 
7 770
Дверь межкомнатная Скинни-11.1 Эмаль, Grace, остекленная, magic fog, скиновая
Дверь межкомнатная Скинни-11.1 Эмаль, Grace, остекленная, magic fog, скиновая
13 020
Дверь межкомнатная Скинни-13 Эмаль, Grace, остекленная, white сrystal, скиновая
Дверь межкомнатная Скинни-13 Эмаль, Grace, остекленная, white сrystal, скиновая
 
10 320
Дверь межкомнатная Скинни-10 Эмаль, Grace, глухая, скиновая
Дверь межкомнатная Скинни-10 Эмаль, Grace, глухая, скиновая
 
7 770
Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль, Grace, глухая, скиновая
Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль, Grace, глухая, скиновая
 
7 770
Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль, Grace, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль, Grace, глухая, каркасно-щитовая
7 320
Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль Grace, остекленная, white сrystal, кромка нет, скиновая
Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль Grace, остекленная, white сrystal, кромка нет, скиновая
 
10 320
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил, Grey Pro, глухая, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил, Grey Pro, глухая, каркасно-щитовая
 
6 720
Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль, Grace, остекленная, white сrystal, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль, Grace, остекленная, white сrystal, скиновая
10 320
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Look Art, глухая, царговая
Хит
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Look Art, глухая, царговая
 
4 770
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Развернуть Свернуть