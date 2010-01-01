Цилиндровый механизм «100 CA 75 mm» (30+10+35) PB Латунь 3 кл.
787 ₽
Цилиндровый механизм «100 CA 75 mm» (30+10+35) PB Латунь 3 кл.
Код товара: 82499
Цилиндровый механизм «100 CA 75 mm» (30+10+35) PB Латунь 3 кл.
О товаре
-
Размер:75 мм (30+10+35)
-
Цвет:Латунь
-
Страна происхождения:Китай
-
Бренд:Fuaro
-
Артикул:26731
-
Размер:75 мм (30+10+35)
-
Цвет:Латунь
-
Страна происхождения:Китай
-
Бренд:Fuaro
-
Материал:Латунь
-
Вес, кг:0.2
-
Гарантия (лет):1
-
Тип упаковки:Kоробка
-
Класс безопасности:2 класс
-
Материал ключа:Латунь
-
Материал цилиндра:Латунь
-
Количество ключей, шт:3
-
Количество пинов:5
-
Комплектация вертушкой:Нет
-
Серия:100 С
-
Ключ с пластиковой головкой:Нет
-
Изготовление дубликатов только по карте владельца:Нет
-
Тип:Для входных дверей
-
Количество шт. в упаковке:72
Цилиндровый механизм Fuaro 100 CA предназначен для установки в корпуса врезных цилиндровых замков для всех типов дверей.Комплектация: 3 латунных ключа, крепежный винт 70 мм.
