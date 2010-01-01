Цилиндровый механизм (R300/60) R3000Key60(25+10+25) AB бронза 5Key
4,9
848 ₽
Цилиндровый механизм (R300/60) R3000Key60(25+10+25) AB бронза 5Key
4,9
Поделиться
Этот товар смотрят 11 человек
Код товара: 82497
Этот товар смотрят 32 человека
Фотографии покупателей
Хочу скидку
Цилиндровый механизм (R300/60) R3000Key60(25+10+25) AB бронза 5Key
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер:60 мм (25+10+25)
-
Цвет:Бронза
-
Страна происхождения:Китай
-
Бренд:Fuaro
Характеристики
-
Артикул:26915
-
Размер:60 мм (25+10+25)
-
Цвет:Бронза
-
Страна происхождения:Китай
-
Бренд:Fuaro
-
Материал:Латунь
-
Вес, кг:0.24
-
Гарантия (лет):5
-
Тип упаковки:Kоробка
-
Класс безопасности:2 класс
-
Материал ключа:Латунь
-
Материал цилиндра:Латунь
-
Количество ключей, шт:5
-
Количество пинов:6
-
Комплектация вертушкой:Нет
-
Серия:R300
-
Ключ с пластиковой головкой:Нет
-
Изготовление дубликатов только по карте владельца:Нет
-
Тип:Для входных дверей
-
Количество шт. в упаковке:72
Развернуть Свернуть
Дополнительно:
-
В наличии:491 товар
Описание
Цилиндровый механизм Fuaro R300 предназначен для установки в корпуса врезных цилиндровых замков для всех типов дверей.Комплектация: 5 латунных ключей, крепежный винт 70 мм.
Характеристики
-
Артикул:26915
-
Размер:60 мм (25+10+25)
-
Цвет:Бронза
-
Страна происхождения:Китай
-
Бренд:Fuaro
-
Материал:Латунь
-
Вес, кг:0.24
-
Гарантия (лет):5
-
Тип упаковки:Kоробка
-
Класс безопасности:2 класс
-
Материал ключа:Латунь
-
Материал цилиндра:Латунь
-
Количество ключей, шт:5
-
Количество пинов:6
-
Комплектация вертушкой:Нет
-
Серия:R300
-
Ключ с пластиковой головкой:Нет
-
Изготовление дубликатов только по карте владельца:Нет
-
Тип:Для входных дверей
-
Количество шт. в упаковке:72
Отзывы и вопросы о товаре0