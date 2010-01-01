Цилиндровый механизм «R300/68 mm» (26+10+32) CP Хром 5 кл.
Цилиндровый механизм «R300/68 mm» (26+10+32) CP Хром 5 кл.
Код товара: 82484
О товаре
Размер:68 мм (26+10+32)
Цвет:Хром
Бренд:Fuaro
Характеристики
Артикул:26007
Размер:68 мм (26+10+32)
Цвет:Хром
Бренд:Fuaro
Тип:Для входных дверей
Описание
Цилиндровый механизм Fuaro R300 предназначен для установки в корпуса врезных цилиндровых замков для всех типов дверей.Комплектация: 5 латунных ключей, крепежный винт 70 мм.
Артикул:26007
Размер:68 мм (26+10+32)
Цвет:Хром
Бренд:Fuaro
Тип:Для входных дверей
