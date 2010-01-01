Каталог
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Для входных дверей
  4. Цилиндры
  5. Ключ-ключ
  6. Цилиндровый механизм R600/70 mm (25+10+35) PB латунь 5 кл.
Цилиндровый механизм R600/70 mm (25+10+35) PB латунь 5 кл.
Цилиндровый механизм «R600/70 mm» (25+10+35) PB Латунь 5 кл.
1 145

Код товара: 82472
Цилиндровый механизм «R600/70 mm» (25+10+35) PB Латунь 5 кл.
Размер, мм:
70 мм (25+10+35)
70 мм (30+10+30)
68 мм (26+10+32)
70 мм (25+10+35)
60 мм (25+10+25)
Цвет: Латунь
Цилиндровый механизм R600/70 mm (25+10+35) PB латунь 5 кл.
О товаре

  • Размер:
    70 мм (25+10+35)
  • Цвет:
    Латунь
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro

Описание

Цилиндровый механизм Fuaro R600 предназначен для установки в корпуса врезных цилиндровых замков для всех типов дверей.Комплектация: 5 латунных ключей, крепежный винт 70 мм.

