Цилиндровый механизм «R600/70 mm» (30+10+30) AB Бронза 5 кл.
0,0
1 169 ₽
Цилиндровый механизм «R600/70 mm» (30+10+30) AB Бронза 5 кл.
Поделиться
Этот товар смотрят 11 человек
Код товара: 82507
Этот товар смотрят 19 человек
Фотографии покупателей
Хочу скидкуКак сделать замеры
Цилиндровый механизм «R600/70 mm» (30+10+30) AB Бронза 5 кл.
Размер, мм:
70 мм (30+10+30)
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер:70 мм (30+10+30)
-
Цвет:Бронза
-
Страна происхождения:Китай
-
Бренд:Fuaro
Характеристики
-
Артикул:27277
-
Размер:70 мм (30+10+30)
-
Цвет:Бронза
-
Страна происхождения:Китай
-
Бренд:Fuaro
-
Материал:Латунь
-
Вес, кг:0.305
-
Гарантия (лет):5
-
Тип упаковки:Kоробка
-
Класс безопасности:2 класс
-
Материал ключа:Латунь
-
Материал цилиндра:Латунь
-
Количество ключей, шт:5
-
Количество пинов:6
-
Комплектация вертушкой:Нет
-
Серия:R600
-
Ключ с пластиковой головкой:Нет
-
Изготовление дубликатов только по карте владельца:Нет
-
Тип:Для входных дверей
-
Количество шт. в упаковке:72
Развернуть Свернуть
Описание
Цилиндровый механизм Fuaro R600 предназначен для установки в корпуса врезных цилиндровых замков для всех типов дверей.Комплектация: 5 латунных ключей, крепежный винт 70 мм.
Характеристики
-
Артикул:27277
-
Размер:70 мм (30+10+30)
-
Цвет:Бронза
-
Страна происхождения:Китай
-
Бренд:Fuaro
-
Материал:Латунь
-
Вес, кг:0.305
-
Гарантия (лет):5
-
Тип упаковки:Kоробка
-
Класс безопасности:2 класс
-
Материал ключа:Латунь
-
Материал цилиндра:Латунь
-
Количество ключей, шт:5
-
Количество пинов:6
-
Комплектация вертушкой:Нет
-
Серия:R600
-
Ключ с пластиковой головкой:Нет
-
Изготовление дубликатов только по карте владельца:Нет
-
Тип:Для входных дверей
-
Количество шт. в упаковке:72
Отзывы и вопросы о товаре0