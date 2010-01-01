Корпус врезного замка для противопожарных дверей «ISEO 216120654P» Хром
Корпус врезного замка для противопожарных дверей «ISEO 216120654P» Хром
Код товара: 83910
Цвет:Хром
Страна происхождения:Италия
Бренд:Iseo
Гарантия (лет):10
Артикул:34225
Цвет:Хром
Страна происхождения:Италия
Бренд:Iseo
Гарантия (лет):10
Бэксет:65 мм
Тип замка:Без защелки
Тип механизма секретности:Цилиндровый
Количество ригелей, шт:1
Межосевое расстояние:72 мм
Серия:FL
Тип:Для входных дверей
Количество шт. в упаковке:1
Описание
Замок для противопожарных дверей ISEO 216120654P подходит как для левых, так и правых дверей. Ключ работает на ригель и на защелку. Ручка открывает только защелку.
