  Корпус врезного замка для противопожарных дверей ISEO 216120654P
Корпус врезного замка для противопожарных дверей ISEO 216120654P
Корпус врезного замка для противопожарных дверей «ISEO 216120654P» Хром
773

Корпус врезного замка для противопожарных дверей «ISEO 216120654P» Хром

Корпус врезного замка для противопожарных дверей ISEO 216120654P
Корпус врезного замка для противопожарных дверей ISEO 216120654P
Код товара: 83910
Корпус врезного замка для противопожарных дверей «ISEO 216120654P» Хром

О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Iseo
  • Гарантия (лет):
    10

Характеристики

  • Артикул:
    34225
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Iseo
  • Гарантия (лет):
    10
  • Бэксет:
    65 мм
  • Тип замка:
    Без защелки
  • Тип механизма секретности:
    Цилиндровый
  • Количество ригелей, шт:
    1
  • Межосевое расстояние:
    72 мм
  • Серия:
    FL
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    1
Описание

Замок для противопожарных дверей ISEO 216120654P подходит как для левых, так и правых дверей. Ключ работает на ригель и на защелку. Ручка открывает только защелку.

