Корпус врезного замка с защёлкой «ЗВ4 401.0.0» Хром
0,0
1 050 ₽
Код товара: 83892
О товаре
Цвет:Хром
Страна происхождения:Россия
Бренд:Меттэм
Вес, кг:0.7
Характеристики
Артикул:14950
Цвет:Хром
Страна происхождения:Россия
Бренд:Меттэм
Вес, кг:0.7
Гарантия (лет):2
Тип упаковки:Пакет
Класс безопасности:3 класс
Отверстия под стяжки:Да
Бэксет:55 мм
Вылет ригеля:24 мм
Тип замка:Основной (с защелкой под ручку)
Тип механизма секретности:Цилиндровый
Тип защелки:Реверсивная
Количество ригелей, шт:1
Задвижка:Нет
Межосевое расстояние:55 мм
Серия:Норма
Тип:Для входных дверей
Наличие выводов для тяг:Нет
Количество шт. в упаковке:20
Дополнительно:
В наличии:476 товаров
Описание
ЗВ4 401.0.0 - Замок врезной цилиндровый под ручку. Риверсивная защелка - замок подходит для правых и левых дверей. Замок серии Норма - наиболее доступные модели замков МЕТТЭМ. 2 класс безопастности.
