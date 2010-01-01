Каталог
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Для входных дверей
  4. Корпуса замков
  5. Корпус врезного замка с защёлкой ЗВ4 401.0.0
Корпус врезного замка с защёлкой ЗВ4 401.0.0
Корпус врезного замка с защёлкой «ЗВ4 401.0.0» Хром
0,0
1 050

Корпус врезного замка с защёлкой «ЗВ4 401.0.0» Хром

Корпус врезного замка с защёлкой ЗВ4 401.0.0
Корпус врезного замка с защёлкой ЗВ4 401.0.0
Корпус врезного замка с защёлкой ЗВ4 401.0.0
Код товара: 83892
Корпус врезного замка с защёлкой «ЗВ4 401.0.0» Хром

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Вес, кг:
    0.7

Дополнительно:

  • В наличии:
    476 товаров

Описание

ЗВ4 401.0.0 - Замок врезной цилиндровый под ручку. Риверсивная защелка - замок подходит для правых и левых дверей. Замок серии Норма - наиболее доступные модели замков МЕТТЭМ. 2 класс безопастности.

Характеристики

  • Артикул:
    14950
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Вес, кг:
    0.7
  • Гарантия (лет):
    2
  • Тип упаковки:
    Пакет
  • Класс безопасности:
    3 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Да
  • Бэксет:
    55 мм
  • Вылет ригеля:
    24 мм
  • Тип замка:
    Основной (с защелкой под ручку)
  • Тип механизма секретности:
    Цилиндровый
  • Тип защелки:
    Реверсивная
  • Количество ригелей, шт:
    1
  • Задвижка:
    Нет
  • Межосевое расстояние:
    55 мм
  • Серия:
    Норма
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Наличие выводов для тяг:
    Нет
  • Количество шт. в упаковке:
    20

