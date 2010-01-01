Корпус врезного замка с защёлкой ЗВ4 402.0.0

Основной (с защелкой под ручку)

Описание

ЗВ4 402.0.0 - Замок врезной цилиндровый под ручку для противопожарных дверей. Риверсивная защелка - замок подходит для правых и левых дверей. Сертифицирован в соответствии с 3 классом безопастности.