Корпус врезного замка с защёлкой ЗВ4 703.0.0 (без лицевой планки)

Описание

Корпус цилиндрового замка ЗВ4 703.0.0 с защёлкой для установки вкладным способом. Сертифицирован в соответствии с 4-м, самым высоким классом безопасности по ГОСТ. Для соответствия классу модель рекомендуется эксплуатировать с цилиндровым механизмом не ниже 3-го, 4-го классов ГОСТ и с броненакладкой. Замок подходит для установки во входные двери жилых и общественных зданий (металлические, стальные, укреплённые, бронированные), в том числе методом «вкладывание».