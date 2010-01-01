Корпус врезного замка с защёлкой «ЗВ4 703.0.0» (без лицевой планки) Чёрный
1 505 ₽
Корпус врезного замка с защёлкой «ЗВ4 703.0.0» (без лицевой планки) Чёрный
Код товара: 83898
Корпус врезного замка с защёлкой «ЗВ4 703.0.0» (без лицевой планки) Чёрный
О товаре
Цвет:Черный
Страна происхождения:Россия
Бренд:Меттэм
Вес, кг:1.452
Характеристики
Артикул:34031
Цвет:Черный
Страна происхождения:Россия
Бренд:Меттэм
Вес, кг:1.452
Тип упаковки:Пакет
Класс безопасности:4 класс
Отверстия под стяжки:Да
Бэксет:63,5 мм
Вылет ригеля:36 мм
Размер ригеля:16 мм
Тип замка:Основной (с защелкой под ручку)
Тип механизма секретности:Цилиндровый
Тип защелки:Реверсивная
Количество ригелей, шт:3
Задвижка:Нет
Межосевое расстояние:85 мм
Серия:Суперзащита
Тип:Для входных дверей
Защита от копирования ключа:Нет
Дополнительная защита:Защита от перепиливания
Наличие выводов для тяг:Нет
Количество шт. в упаковке:10
Описание
Корпус цилиндрового замка ЗВ4 703.0.0 с защёлкой для установки вкладным способом. Сертифицирован в соответствии с 4-м, самым высоким классом безопасности по ГОСТ. Для соответствия классу модель рекомендуется эксплуатировать с цилиндровым механизмом не ниже 3-го, 4-го классов ГОСТ и с броненакладкой. Замок подходит для установки во входные двери жилых и общественных зданий (металлические, стальные, укреплённые, бронированные), в том числе методом «вкладывание».
