Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Для входных дверей
  4. Корпуса замков
  5. Корпус врезного замка с защёлкой ЗВ4 703.0.0 (без лицевой планки)
Корпус врезного замка с защёлкой ЗВ4 703.0.0 (без лицевой планки)
Корпус врезного замка с защёлкой «ЗВ4 703.0.0» (без лицевой планки) Чёрный
0,0
1 505

Корпус врезного замка с защёлкой «ЗВ4 703.0.0» (без лицевой планки) Чёрный

Этот товар смотрят 5 человек
Корпус врезного замка с защёлкой ЗВ4 703.0.0 (без лицевой планки)
Корпус врезного замка с защёлкой ЗВ4 703.0.0 (без лицевой планки)
Корпус врезного замка с защёлкой ЗВ4 703.0.0 (без лицевой планки)
Код товара: 83898
Этот товар смотрят 28 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
1 505
Хочу скидку
Корпус врезного замка с защёлкой «ЗВ4 703.0.0» (без лицевой планки) Чёрный

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Черный
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Вес, кг:
    1.452

Характеристики

  • Артикул:
    34031
  • Цвет:
    Черный
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Вес, кг:
    1.452
  • Тип упаковки:
    Пакет
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Да
  • Бэксет:
    63,5 мм
  • Вылет ригеля:
    36 мм
  • Размер ригеля:
    16 мм
  • Тип замка:
    Основной (с защелкой под ручку)
  • Тип механизма секретности:
    Цилиндровый
  • Тип защелки:
    Реверсивная
  • Количество ригелей, шт:
    3
  • Задвижка:
    Нет
  • Межосевое расстояние:
    85 мм
  • Серия:
    Суперзащита
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Дополнительная защита:
    Защита от перепиливания
  • Наличие выводов для тяг:
    Нет
  • Количество шт. в упаковке:
    10
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар

Описание

Корпус цилиндрового замка ЗВ4 703.0.0 с защёлкой для установки вкладным способом. Сертифицирован в соответствии с 4-м, самым высоким классом безопасности по ГОСТ. Для соответствия классу модель рекомендуется эксплуатировать с цилиндровым механизмом не ниже 3-го, 4-го классов ГОСТ и с броненакладкой. Замок подходит для установки во входные двери жилых и общественных зданий (металлические, стальные, укреплённые, бронированные), в том числе методом «вкладывание».

Характеристики

  • Артикул:
    34031
  • Цвет:
    Черный
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Вес, кг:
    1.452
  • Тип упаковки:
    Пакет
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Да
  • Бэксет:
    63,5 мм
  • Вылет ригеля:
    36 мм
  • Размер ригеля:
    16 мм
  • Тип замка:
    Основной (с защелкой под ручку)
  • Тип механизма секретности:
    Цилиндровый
  • Тип защелки:
    Реверсивная
  • Количество ригелей, шт:
    3
  • Задвижка:
    Нет
  • Межосевое расстояние:
    85 мм
  • Серия:
    Суперзащита
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Дополнительная защита:
    Защита от перепиливания
  • Наличие выводов для тяг:
    Нет
  • Количество шт. в упаковке:
    10

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре