Корпус врезного замка с защёлкой «ЗВ7 318» (без лицевой планки) Хром
3 096 ₽
Корпус врезного замка с защёлкой «ЗВ7 318» (без лицевой планки) Хром
Код товара: 83901
О товаре
-
Цвет:Хром
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Меттэм
-
Вес, кг:1
Описание
Корпус врезного цилиндрового замка ЗВ7 318 соответствует 4-му классу безопасности. Рекомендуется к установке во входные двери всех типов (в т.ч. укреплённые) толщиной от 35 мм до 100 мм в качестве основного (нижнего) запирающего устройства.
Характеристики
-
Артикул:38327
-
Цвет:Хром
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Меттэм
-
Вес, кг:1
-
Тип упаковки:Kоробка
-
Класс безопасности:4 класс
-
Отверстия под стяжки:Да
-
Бэксет:63,5 мм
-
Вылет ригеля:36 мм
-
Размер ригеля:18 мм
-
Тип замка:Основной (с защелкой под ручку)
-
Тип механизма секретности:Цилиндровый
-
Количество ригелей, шт:4
-
Задвижка:Нет
-
Межосевое расстояние:85 мм
-
Серия:ЗВ7
-
Тип:Для входных дверей
-
Защита от копирования ключа:Нет
-
Наличие выводов для тяг:Нет
-
Количество шт. в упаковке:10
