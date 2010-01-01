Корпус врезного замка с защёлкой «ЗВ7 318.П-Б» (функция блокировки защёлки) Хром
3 371 ₽
Корпус врезного замка с защёлкой «ЗВ7 318.П-Б» (функция блокировки защёлки) Хром
Код товара: 83902
Корпус врезного замка с защёлкой «ЗВ7 318.П-Б» (функция блокировки защёлки) Хром
О товаре
Цвет:Хром
Страна происхождения:Россия
Бренд:Меттэм
Вес, кг:1
Характеристики
Артикул:40661
Цвет:Хром
Страна происхождения:Россия
Бренд:Меттэм
Вес, кг:1
Тип упаковки:Kоробка
Класс безопасности:4 класс
Отверстия под стяжки:Да
Бэксет:63,5 мм
Вылет ригеля:36 мм
Размер ригеля:18 мм
Тип замка:Основной (с защелкой под ручку)
Тип механизма секретности:Цилиндровый
Тип защелки:Реверсивная
Количество ригелей, шт:4
Задвижка:Нет
Межосевое расстояние:85 мм
Серия:ЗВ7
Тип:Для входных дверей
Защита от копирования ключа:Нет
Наличие выводов для тяг:Нет
Количество шт. в упаковке:10
Описание
Корпус врезного замка с защёлкой ЗВ7 318.П-Б имеет 4 класс безопасности, подходит для установки во входные двери всех типов толщиной от 30 мм до 100 мм.
