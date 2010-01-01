Корпус врезного замка с защёлкой ЗВ7 318.Т-П-Б с тягами (функция блокировки защёлки)

В избранное В избранном В сравнение В сравнении

Описание

Корпус врезного цилиндрового замка ЗВ7 318.Т-П-Б соответствует 4-му классу безопасности. Рекомендуется к установке во входные двери всех типов (в т.ч. укреплённые) толщиной от 35 мм до 100 мм в качестве основного (нижнего) запирающего устройства.