Корпус врезного замка ЗВ1 711.0.0 (никель)
Корпус врезного замка «ЗВ1 711.0.0» Никель
1 593

Корпус врезного замка «ЗВ1 711.0.0» Никель

Корпус врезного замка ЗВ1 711.0.0 (никель)
Корпус врезного замка ЗВ1 711.0.0 (никель)
Корпус врезного замка ЗВ1 711.0.0 (никель)
Код товара: 83895
1 593
Корпус врезного замка «ЗВ1 711.0.0» Никель

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

О товаре

  • Цвет:
    Никель
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Вес, кг:
    1

  • Артикул:
    25621
  • Цвет:
    Никель
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Вес, кг:
    1
  • Гарантия (лет):
    2
  • Тип упаковки:
    Пакет
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    63,5 мм
  • Вылет ригеля:
    36 мм
  • Размер ригеля:
    15,5 мм
  • Тип замка:
    Дополнительный (верхний)
  • Тип механизма секретности:
    Цилиндровый
  • Количество ригелей, шт:
    4
  • Задвижка:
    Нет
  • Серия:
    Суперзащита
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Наличие выводов для тяг:
    Нет
  • Количество шт. в упаковке:
    10
Описание

ЗВ1 711.0.0 - Замок врезной цилиндровый нижний. Замок серии Суперзащита отличается повышенной секретностью и взломостойкостью. Обладает значительной стойкостью к криминальным методам взлома.

