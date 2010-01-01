Корпус врезного замка «ЗВ1 711.0.0» Никель
Корпус врезного замка «ЗВ1 711.0.0» Никель
Код товара: 83895
Корпус врезного замка «ЗВ1 711.0.0» Никель
Цвет:Никель
Страна происхождения:Россия
Бренд:Меттэм
Вес, кг:1
Описание
ЗВ1 711.0.0 - Замок врезной цилиндровый нижний. Замок серии Суперзащита отличается повышенной секретностью и взломостойкостью. Обладает значительной стойкостью к криминальным методам взлома.
