Девиатор Эльбор «8.04.002 НБ» (13688) Никель
814 ₽
Девиатор Эльбор «8.04.002 НБ» (13688) Никель
Код товара: 83916
Девиатор Эльбор «8.04.002 НБ» (13688) Никель
О товаре
Цвет:Никель
Страна происхождения:Россия
Бренд:Эльбор
Материал:Сталь
Характеристики
Артикул:28879
Цвет:Никель
Страна происхождения:Россия
Бренд:Эльбор
Материал:Сталь
Вес, кг:0.5
Гарантия (лет):1
Тип упаковки:Kоробка
Вылет ригеля:36 мм
Размер ригеля:18 мм
Серия:НБ 8.04.002
Тип:Для входных дверей
Количество шт. в упаковке:10
В наличии:5 товаров
Описание
Девиатор 8.04.002 НБ - дополнительное запирающее устройство. Предназначен для установки в металлические двери.
