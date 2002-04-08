Каталог
Девиатор Эльбор 8.04.002 НБ /13688/
Девиатор Эльбор «8.04.002 НБ» (13688) Никель
0,0
814

Девиатор Эльбор «8.04.002 НБ» (13688) Никель

Девиатор Эльбор 8.04.002 НБ /13688/
Девиатор Эльбор 8.04.002 НБ /13688/
Девиатор Эльбор 8.04.002 НБ /13688/
Код товара: 83916
0,0
0 отзывов

814
Девиатор Эльбор «8.04.002 НБ» (13688) Никель

О товаре

  • Цвет:
    Никель
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Эльбор
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    28879
  • Цвет:
    Никель
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Эльбор
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    0.5
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Вылет ригеля:
    36 мм
  • Размер ригеля:
    18 мм
  • Серия:
    НБ 8.04.002
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    10
Дополнительно:

  • В наличии:
    5 товаров

Описание

Девиатор 8.04.002 НБ - дополнительное запирающее устройство. Предназначен для установки в металлические двери.

