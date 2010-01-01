ЗЩ1-3 (Защелка ЗЩ-1 (б/ручек)) левая

Защелка «ЗЩ1-3» (б/ручек) левая Хром
0,0
667 ₽
Защелка «ЗЩ1-3» (б/ручек) левая Хром
Поделиться
Этот товар смотрят 17 человек
Код товара: 83891
Этот товар смотрят 33 человека
Фотографии покупателей
Хочу скидку
Защелка «ЗЩ1-3» (б/ручек) левая Хром
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Цвет:Хром
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Меттэм
-
Материал:Сталь
Характеристики
-
Артикул:36099
-
Цвет:Хром
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Меттэм
-
Материал:Сталь
-
Вес, кг:0.3
-
Тип защелки:Левая
-
Дополнительная фиксация:Поворотной ручкой
-
Лицевая планка:Овальная
-
Материал защелки:Стальная защелка
-
Ответная планка:Нет
-
Тип механизма защелки:Классическая защелка
-
Серия:ЗЩ1
-
Тип:Для входных дверей
-
Количество шт. в упаковке:40
Развернуть Свернуть
Дополнительно:
-
В наличии:15 товаров
Описание
Врезная защёлка ЗЩ1-3 повышенной прочности для дверей левого открывания.
Характеристики
-
Артикул:36099
-
Цвет:Хром
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Меттэм
-
Материал:Сталь
-
Вес, кг:0.3
-
Тип защелки:Левая
-
Дополнительная фиксация:Поворотной ручкой
-
Лицевая планка:Овальная
-
Материал защелки:Стальная защелка
-
Ответная планка:Нет
-
Тип механизма защелки:Классическая защелка
-
Серия:ЗЩ1
-
Тип:Для входных дверей
-
Количество шт. в упаковке:40
Отзывы и вопросы о товаре0