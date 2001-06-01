Каталог
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Для входных дверей
  4. Замки
  5. Сувальдные
  6. Замок врезной сувальдный Гранит 1.06.01, 5 кл. /00405/
Замок врезной сувальдный Гранит 1.06.01, 5 кл. /00405/
Замок врезной сувальдный «Гранит 1.06.01» 5 кл. Хром
0,0
2 703

Замок врезной сувальдный «Гранит 1.06.01» 5 кл. Хром

Замок врезной сувальдный Гранит 1.06.01, 5 кл. /00405/
Замок врезной сувальдный Гранит 1.06.01, 5 кл. /00405/
Замок врезной сувальдный Гранит 1.06.01, 5 кл. /00405/
Код товара: 83921
2 703
Замок врезной сувальдный «Гранит 1.06.01» 5 кл. Хром

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Эльбор
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    4404
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Эльбор
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    1.837
  • Гарантия (лет):
    6
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    66,5 мм
  • Вылет ригеля:
    40 мм
  • Размер ригеля:
    18 мм
  • Тип замка:
    Дополнительный (верхний)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Количество ригелей, шт:
    5
  • Задвижка:
    Нет
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Серия:
    Гранит
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Дополнительная защита:
    Закаленный стальной стержень в одном из ригелей, защита от силового взлома
  • Наличие выводов для тяг:
    Нет
  • Количество шт. в упаковке:
    10
Дополнительно:

  • В наличии:
    55 товаров

Отзывы и вопросы о товаре

