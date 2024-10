Замок врезной сувальдный NEW CAMBIO FACILE 57.655.48 (тех. упаковка), ключ 64 мм

Замок врезной сувальдный NEW CAMBIO FACILE 57.655.48

NEW CAMBIO FACILE

Описание

CISA NEW CAMBIO FACILE 57.655.48 замок сувальдный перекодируемый.Все замки серии NEW CAMBIO позволяют многократно перекодировать сувальдный механизм на новый ключ, в случае утери или передачи ключа посторонним (к примеру, ремонтникам), хозяину не нужно менять весь замок, достаточно приобрести новый комплект ключей и самостоятельно перекодировать замок. Оснащен дополнительной защитой от вскрытия отмычками или подбором ALPS (All Levers Protection System), в случае попытки вскрытия сувальды блокируются и вскрыть замок становится невозможно.Cisa (Италия) - один из флагманов мирового производства замков и синоним качества и надёжности.