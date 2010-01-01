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  6. Замок врезной сувальдный NEW CAMBIO FACILE 57.655.48 (тех. упаковка), ключ 64 мм
Замок врезной сувальдный NEW CAMBIO FACILE 57.655.48
0,0
26 036

Замок врезной сувальдный «NEW CAMBIO FACILE 57.655.48» (тех. упаковка), ключ 64 мм Хром

Этот товар смотрят 29 человек
Замок врезной сувальдный NEW CAMBIO FACILE 57.655.48 (тех. упаковка), ключ 64 мм
Арт. 83120
Этот товар смотрят 32 человека

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26 036
4 340 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
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Замок врезной сувальдный «NEW CAMBIO FACILE 57.655.48» (тех. упаковка), ключ 64 мм Хром

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Cisa
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    6751
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Cisa
  • Материал:
    Сталь
  • Гарантия (лет):
    2
  • Тип упаковки:
    Пакет
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    64 мм
  • Вылет ригеля:
    38 мм
  • Размер ригеля:
    18 мм
  • Тип замка:
    Дополнительный (верхний)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный с перекодировкой
  • Количество ригелей, шт:
    5
  • Задвижка:
    Нет
  • Серия:
    NEW CAMBIO FACILE
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество в упаковке:
    5
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Дополнительная защита:
    ALPS
  • Наличие выводов для тяг:
    Да
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Описание

CISA NEW CAMBIO FACILE 57.655.48 замок сувальдный перекодируемый.Все замки серии NEW CAMBIO позволяют многократно перекодировать сувальдный механизм на новый ключ, в случае утери или передачи ключа посторонним (к примеру, ремонтникам), хозяину не нужно менять весь замок, достаточно приобрести новый комплект ключей и самостоятельно перекодировать замок. Оснащен дополнительной защитой от вскрытия отмычками или подбором ALPS (All Levers Protection System), в случае попытки вскрытия сувальды блокируются и вскрыть замок становится невозможно.Cisa (Италия) - один из флагманов мирового производства замков и синоним качества и надёжности.

Характеристики

  • Артикул:
    6751
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Cisa
  • Материал:
    Сталь
  • Гарантия (лет):
    2
  • Тип упаковки:
    Пакет
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    64 мм
  • Вылет ригеля:
    38 мм
  • Размер ригеля:
    18 мм
  • Тип замка:
    Дополнительный (верхний)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный с перекодировкой
  • Количество ригелей, шт:
    5
  • Задвижка:
    Нет
  • Серия:
    NEW CAMBIO FACILE
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество в упаковке:
    5
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Дополнительная защита:
    ALPS
  • Наличие выводов для тяг:
    Да

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