Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой Гранит 1.06.40 (левый), 5 кл. /00445/

В избранное В избранном В сравнение В сравнении

Описание

Замок врезной сувальдный Гранит 1.06.40 6-ти сувальдный для дверей усиленной конструкции левостороннего открывания. Соответствует 4 классу, кодовый механизм обеспечивает 1,5 млн. комбинаций. 4-х ходовый засов, диаметр ригелей 18 мм. Вылет ригелей 40 мм обеспечивает защиту от отжима двери. Блокирующие зубцы и П-образный фиксатор защищает от вскрытия замка отмычками. Вращающаяся термообработанная вставка в стержне защищает от перепиливания ригелей. Замок без тяг.