  Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой Гранит 1.06.43 (правый) с тягами, 5 кл. /24378/
Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой «Гранит 1.06.43» правый с тягами, 5 кл. Хром
Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой «Гранит 1.06.43» правый с тягами, 5 кл. Хром
2 911

Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой «Гранит 1.06.43» правый с тягами, 5 кл. Хром

Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой Гранит 1.06.43 (правый) с тягами, 5 кл. /24378/
Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой Гранит 1.06.43 (правый) с тягами, 5 кл. /24378/
2 911
Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой «Гранит 1.06.43» правый с тягами, 5 кл. Хром

Дополнительно:

  • В наличии:
    28 товаров

Описание

Замок врезной Гранит 1.06.43 предназначен для дверей усиленной конструкции. Соответствует 4 классу. Кодовый механизм сувальдного типа обеспечивает более 1,5 млн. комбинаций. 3 ригеля диаметром 18 мм, задвижка со шторкой, под фалевую ручку, правосторонний, тяги.

